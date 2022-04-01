立法會選舉開支｜2019年街站遇襲　何君堯6萬元請保安：謹慎好啲

2021年立法會選舉開支申報出爐，其中在新增的選舉委員會界別，共51名參選人爭奪40個席位，「轉跑道」參選選委界的何君堯申報以6萬元聘請保安，又因橫額問題，被政府罰款。

何君堯接受查詢時表示，因上屆區議會選舉前夕被刺傷而聘請保安，稱「謹慎好啲」。他稱橫額罰款是小意思，形容地政處有時「搞搞震」，但又指要讓處方依法辦事。

另外，選委界議員、管浩鳴牧師申報收到一間私人公司的選舉捐贈，惟公司註冊處並無該公司紀錄，疑為離岸公司。



2021年立法會選舉於去年12月19日舉行。（資料圖片／張浩維攝）

何君堯6萬請保安

根據選舉規例，選委界參選人開支上限為21.3萬元。成功循此界別當選的何君堯向選舉事務處申報，於去年的立法會選舉期間的總開支為13.2萬元，當中6萬元用作支付「護衛保安服務」。

何君堯回覆《香港01》稱，聘請保安是因為2019年區議會選舉前夕，於屯門街站被人刺傷胸口，又稱事件後落街站宣傳時會擔心，認為「謹慎好啲」。他表示有保安在旁，自己比較安心：「不然聘請他們做什麼？」

立法會議員何君堯申報，於立法會選舉期間用6萬元支付「護衛保安服務」。（資料圖片／盧翊銘攝）

選舉日逾5千元租酒店套房 何君堯：後援基地

何君堯亦申報，選舉當日有一筆約5,400元的「酒店住宿服務」開支。他表示，當日租用了香港萬麗海景酒店一間套房，指房間鄰近灣仔會展中心，是後援基地，供自己及當日幫忙的義工休息。

他解釋，選舉結束後通宵點票，並要等待宣布結果，有房間作休息室可令自己「冇咁緊張」：「有時等很久，不知可以做什麼。」

▼2019年 何君堯擺街站遇襲▼



橫額被罰款 何君堯：小意思

另外，何君堯的選舉開支亦包括一筆今年1月初，政府拆除「孖頭橫額」的罰款。該筆罰款為183.2元，由兩名參選人攤分，何君堯需付91.6元。

何君堯回應指，有關罰款只是「小意思」：「有時地政處百無聊賴，選舉期間應清理的（橫額）不去清，不應清理的就去『搞搞震』。」他稱已忘記「孖頭橫額」上另一位參選人是何人，亦不清知道自己的橫額是否真的有違規，但又指地政處會罰款一定有原因，要讓處方依法辦事。

除何君堯外，落選的黃梓謙今年1月亦因橫額問題，被政府罰款488.9元（Government Demand Note for Banner）。

立法會議員、聖公會牧師管浩鳴，疑獲疑離岸公司捐贈三萬元車輛服務。（資料圖片／盧翊銘攝）

疑離岸公司贈管浩鳴3萬元車輛服務

另一選委界立法會議員、聖公會牧師管浩鳴申報，有一筆價值3萬元的車輛及司機服務捐贈。捐贈者為Cheerful Country Enterprises Limited，惟香港公司註冊處上並無該公司的註冊資料，疑為離岸公司，公眾無法得悉誰是捐款人。

管浩鳴回應指，是一位朋友向他借出車輛。他指，自己向朋友表示，須按規定申報該筆開支，對方指希望以Cheerful Country Enterprises Limited的名義作出捐贈。

管浩鳴得知公司註冊處無該公司資料後，表示該朋友持有眾多公司，不清楚詳情。另外，管浩鳴亦獲聖公會捐贈約2.3萬元物資及服務費。

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鄧飛近5萬元製72幅橫額

在各個參選人中，立法會議員鄧飛的選舉聚會開支較多，申請與另一位參選人攤分近10萬元，舉行造勢大會。鄧飛亦以近4.9萬元，製作72幅橫額，一幅平均要價近700元。落選的工聯會成員、巴士車長蔡永強，總開支只有約2.4萬元，為選委界別開支較少的參選人。

另外，成功的當選的交銀國際控股（3329）董事長譚岳衡申報，得到交銀國際一共14.3萬元的捐贈。捐贈款項中，有4.8萬元作租用車輛，每小時租金索價600元。