渣馬死因｜50歲男跑10公里暈倒　臥賽道10分鐘　妻：好難接受

50歲男子於2018年，參與渣打馬拉松賽事期間暈倒，送院留醫4日後不治，死因庭今（30日）召開死因研訊。死者太太在庭上作供時，質疑現場急救有延誤情況。她稱事後透過相關報道得知，死者暈倒後曾在現場俯臥約10分鐘，救護車過了約20分鐘才到場，情況「好難接受」，認為時間延誤與死者的存活有直接關係。另有醫生向其透露，死者事發時在賽道暈倒，有可能缺氧或心臟停頓約30分鐘。



田總及醫療輔助隊列隊亦列席

死者李文德，生前為基督教福音機構幹事，2018年1月21日參與渣打馬拉松10公里賽事期間暈倒，之後送院救治，同月24日於東區醫院不治，終年50歲。是次死因設有3女2男陪審團，香港業餘田徑總會及醫療輔助隊被列為有利害關係方。

死者李文德的妻子廖美寶稱，她從報道所知，李暈倒後在賽道躺上10分鐘，且非以復元臥式躺者，認為有延誤之嫌，直言好難接受。(劉安琪攝)

醫生指心臟可能曾停頓30分鐘

死者太太廖美寶供稱，她當日與李一起參與渣打馬拉松，後來分散繼續賽事，惟她於早上8時半先到達終點後不久，便接到電話指李「見暈」，已由急救車送往律敦治醫院。廖原以為李沒大礙便未有趕至醫院，惟於9時許收到通知指李在深切治療部留醫，當時感到「好擔心、好愕然，原來咁大件事」。廖立即趕至醫院，醫生指李事發時在賽道暈倒，有可能缺氧或心臟停頓約30分鐘。李於同日下午12時許轉送至東區醫院，留醫至同月24日不治。

妻指李非以復元臥式躺著

廖續指，她事後從報道得知李暈倒後曾在現場俯臥約10分鐘，雙手無意識地垂地。擁有急救知識的廖斷言，李當時的姿勢絕非復元臥式急救，救護車過了約20分鐘才到場，情況「好難接受」。廖認為，其中的時間延誤與李的存活有直接關係，希望能透過死因研訊了解死者暈倒及送院經過。

當日比賽有多人不適送院。(詳看下圖)

+ 2

義工未有接受急救訓練

香港業餘田徑總會義工李寶華供稱，她當日的職責為在W5.5區維持現場秩序。早上約8時，有人通知她在約6米外有跑手暈倒，她行了約3分鐘到達李文德身旁，之後在10分鐘內致電業餘田徑總會，電話最後獲接通。期間她見到有架城巴在隔離線經過，遂揮手請求車上救護員幫手，之後便繼續維持現場秩序，未有再接觸該傷者。她又稱事前未有接受急救訓練，惟她當日職責包括要把傷者情況用電話報告予急救熱線，她同意沒有足夠知識講述傷者情況。

下午繼續。

案件編號：CCDI-43/2018(DK)