精索靜脈曲張可致男性不育　微創手術助提升成孕機會

石先生（化名）與妻子結婚數載，生育計劃一直未能成功，經檢查後發現石先生患有「精索靜脈曲張」（varicocele），影響精子的數量和質量。事實上，此症並不少見，約一至兩成男士會出現不同程度的精索靜脈曲張。泌尿外科專科醫生賴俊廷醫生表示：「雖然此症不會為患者構成生命威脅，惟情況嚴重者可致不育。根據統計，不育的男士中有多達三成正是受精索靜脈曲張影響。幸而，患者可透過接受微創手術結紮受影響的靜脈，精子的數量和質量在術後約半年可得到改善。」



多見於左側陰囊 超聲波助確診

泌尿外科專科醫生賴俊廷醫生表示：「精索靜脈曲張與一般常見的下肢靜脈曲張原理類似，正常靜脈的血流緩慢且壓力小，內有瓣膜防止血液回流。當靜脈瓣膜一旦出現損傷或缺陷以致閉鎖不全時，血液便會大量積聚於精索靜脈內，因而形成精索靜脈曲張。大部分精索靜脈曲張病例見於左側陰囊，但兩側陰囊都可能發生。診斷方面，經泌尿外科醫生進行臨床觸診和超聲波掃描即可確診。」

「輕微的精索靜脈曲張可能沒有症狀，患者根本不自知；較嚴重時臨床上可看到或摸到如蚯蚓般腫脹和扭曲的血管，醫學上稱為「包著一袋蟲蟲」（a bag of worms），患者或會感到陰囊有下墜感或隱隱作痛，久站時症狀會較明顯，躺下來休息時症狀會得到改善。儘管精索靜脈曲張不會對健康構成嚴重傷害，卻會令陰囊溫度上升，繼而影響製造精子的能力和精子的質量並導致不育。」

現今治療以微創手術為主

一般而言，沒有症狀或症狀輕微的精索靜脈曲張毋須接受治療，但若陰囊不適或疼痛程度已影響日常生活，或因病情嚴重導致不育，則需考慮接受手術。治療精索靜脈曲張的手術包括傳統的開放式手術和腹腔鏡（微創）手術，主要是結紮腹腔內出現曲張的靜脈。而近年比較普遍採用的另一種手術方式稱為「低位腹股溝顯微精索靜脈結紮術（sub-inguinal microsurgical varicocelectomy），這種手術技術要求較高，醫生會在腹股溝開一個約兩厘米的切口，同時配合高倍數顯微鏡，仔細地將動脈、靜脈、淋巴管和輸精管等放大並辨識清楚，只結紮靜脈而不會破壞其他組織，術後併發症（例如陰囊水腫）和復發率極低，疼痛程度亦屬輕微。此項手術需時約三小時，患者需接受全身麻醉，術後住院一晚便可回家。約八成患者在術後半年，精子的數量和質量會漸漸改善，提高了自然懷孕的機會。

不可不提的是，精索靜脈曲張的病徵與某些嚴重疾病（例如睪丸癌）十分相似，同樣會導致陰囊腫脹、隱隱作痛和下墜感。因此，男士們若出現類似的可疑症狀時，切勿自我診斷，應盡快求醫接受檢查，並及早接受適當的治療。

香港泌尿外科學會網頁：https://www.hkua.org

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（資料由香港泌尿外科學會提供）

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