報稅2022｜稅務局今派發247萬份報稅表　7.2前交　租金扣稅記得填

打工仔注意，稅局「綠色炸彈」又來了！稅務局今日（1日）向納稅人發出247萬份個別人士報稅表，包括56萬份電子報稅表及191萬份紙本報稅表。市民須在一個月內、即7月2日成之前邀交，如使用電子報稅則可寬限一個月至8月2日。今年的報稅表，新增第10A部份，供填寫私樓租金扣稅申請，但要待立法會通過法例落實。



稅局籲電子報稅 查詢熱線1878022今起延長服務

稅務局局長譚大鵬表示，一般人士需在7月2日或之前交報稅表，經營獨資業務人士則可在9月1日或之前報稅，用電子報稅則可延長一個月。他建議市民多用網上「稅務易」報稅，或透過「智方便」連接「稅務易」，令過程更環保及方便。他又指稅務處網站設網上稅務講座及問題專欄，今日起亦會延長1878022查詢熱線服務時間，為市民排難解疑。

寬減100%薪俸稅上限1萬 有關寬免無需申請

據今年《財政預算案》建議，2021/22年度將寬減100%利得稅、薪俸稅和個人入息課稅稅款，每宗個案以1萬元為上限。譚提醒市民，有關法例已獲立法會通過，納稅人無需就有關寬免提出申請。

稅務局今日（六月一日）舉行記者會。（資料圖片）

另外，《財政預算案》建議2022/23年度新增私樓住宅租金扣稅事項，納稅人可申索自己或同住配偶以租客身分就有關課稅年度繳付合資格住宅租金，上限為10萬元，有關稅項會在薪俸稅和個人入息課稅中扣除，納稅人可申索扣除本人或同住配偶以租客身分繳付的合資格住宅處所租金。

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申請住宅租金扣除 所有租賃須已加蓋印花

譚大鵬表示，申請住宅租金扣除稅的納稅人及其同住配偶，必須在港沒持有任何住宅處所，申請的住宅亦應是納稅人主要居所，所有租賃須已加蓋印花等，若住宅連泊車位，則要視乎租客有無把泊車位分租出去，再決定是否被視作住宅的一部份。若業主或主租客是納稅人及其配偶的相聯者，如父母等，則不獲扣除。

租金扣稅22/23年度生效 稅局評核暫繳稅會考慮先扣除

他提醒納稅人，可在新稅表的第10A部填寫住宅租金資料等相關資料，局方在評核該年暫繳稅時會考慮有關扣除，但實施情況仍要待立法會審議落實，才會正式執行。