財政預算案｜退稅縮水　寬減100%上限1萬元　29萬人要重新交稅

撰文： 黃金棋 黃偉倫 最後更新日期： 2021-02-24 16:38

【財政預算案2021】新一份《財政預算案》今日（24日）出爐，「派糖」規模大幅縮水。雖然薪俸稅和個人入息課稅獲百分百寬減，然而退稅上限卻由上年度的2萬元，「縮水」至本年度1萬元。 政府料本年度有全港187萬名納稅人受惠，人數比去年195萬人受惠減少；亦有29.1萬人料由上年度原本獲退全部2萬元，變成今年要交稅。《香港01》推算，以沒有任何特別免稅額的市民而言，月入24,096元成為交稅的「分界線」，即上年度毋須繳稅，至本年度須交1元稅。

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財政司司長陳茂波今日宣布，寬減2020／21課稅年度百分之百的薪俸稅和個人入息課稅，上限為1萬元，全港187萬名納稅人受惠。有關扣減會在2020／21課稅年度的最終應繳稅款反映；政府收入將減少114億元。

消息人士解釋，由於財政出現赤字，故今年寬減的薪俸稅和個人入息課稅上限為1萬元，較去年的2萬元少，形容是「睇餸食飯」，而且財政儲備亦有下跌，不過政府亦理解市民生計受影響，故仍推出1萬元的減免。消息指，全港187萬名納稅人受惠，料當中55%，即約102.9萬人於2020至2021年度毋須繳稅。

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參考去年度，薪俸稅和個人入息課稅同樣百分百寬減，上限為2萬元，當時政府料全港195萬名納稅人受惠，當中132萬人毋須繳交薪俸稅。

薪俸稅和個人入息課稅上限「縮水」，根據政府去年及今年的估計，即約29.1萬人由上年度不用繳交薪俸稅，變成本年度須交稅；以無任何免稅額的市民而言，月入24,096元成為交稅的「分界線」。而月入29,627.9元的市民，上年度經寬減後剛剛好毋須繳稅，但由於今年寬減上限減少，該批市民須交1萬元薪俸稅。

根據2020年統計處《政府統計年報》，全港個人入息中位數為1.7萬元。以入息中位數計算，該批市民應繳的總稅款為2,320元，在薪俸稅和個人入息課稅寬減後，無論上年度及本年度，亦同樣毋須繳稅。

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