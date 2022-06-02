教育局兩活動推體藝發展　學生作品捕捉東奧、疫情時刻

為促進學生藝術及體育發展，教育局昨日（1日）向學校公布兩項活動，分別是「學生視覺藝術作品展（2021/22）」及「活力健步跑挑戰賽」。藝術作品展將在6月11至22日在尖沙咀香港文化中心行政大樓四樓展覽館，先後展出300多件小學及中學生的視覺藝術作品；至於參加跑步賽的同學則需在6月20日至7月24日，完成30分鐘健步跑的指定日數或指定累積步數。



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增設「中國書畫大獎」及「媒體創作大獎」

教育局局長楊潤雄在其Facebook公布兩項活動細簡，其中「學生視覺藝術作品展（2021/22）」共收到1,100多件來自151所學校的作品，評審小組最終選出300多件展出作品及獲獎作品。除金獎、銀獎及嘉許狀外，該局今年增設了「中國書畫大獎」及「媒體創作大獎」，以鼓勵學生弘揚中華文化，以及活用新科技於藝術創作之中。

作品捕捉東奧時刻 表達對醫護謝意

楊潤雄表示，藝術能展現創作者對生活的反思，在本學年的作品之中，部份作品顯示在疫情之下，學生仍努力學習、珍惜與家人和同學相處的時光，以及對醫護人員表達謝意；亦有作品捕捉了香港運動員勝出東京奧運劍擊比賽的光榮一刻。

活力跑需在五星期內完成挑戰

至於「活力健步跑挑戰賽」方面，同學可透過所屬學校報名參加，並於6月20日至7月24日期間的五星期內，完成「30分鐘健步跑」的指定日數，或於挑戰期內完成指定的「累積步數」。同學如能完成指定目標，便可獲得個人金、銀或銅獎勵。此外，挑戰賽設有「至尊積極參與獎」及「積極參與獎」兩個團體獎項，以表揚積極參與的學校。