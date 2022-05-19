教育局鬆綁　未打針也可參加畢業禮　每日快測延長至六月底

第二階段放寬社交距離措施今（19日）起生效，教育局公布新修訂的學校防疫措施，包括放寬學校舉辦活動規定，家長日、開放日、校園參觀等半日制大型集體活動，將不限已打針學生出席，亦可於周六安排學生進行半天的非學術性課外活動。倘須除下口罩，則只准已打齊兩針並逾14天學生參與。

多名家長日前不滿校方拒予未打針子女參與畢業禮，根據最新指引，列明幼稚園及中小學的所有學生均可出席，但校方應盡量縮短典禮時間及減少安排表演活動等。當局亦要求維持每天進行快速抗原測試的安排至六月下旬，並准許學生倘忘記快測但已到校後，可以在校內做快測。



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學生可以周六參加半天非學術性課外活動

教育局發言人表示，因應第二階段放寬社交距離措施，將會放寬學生參與半日而無須除下口罩的活動，如畢業禮、家長日、開放日及校園參觀等條件。然而，出席活動的學生仍須符合相關場地對進場人士的防疫要求。中小學及幼稚園在周六亦可安排學生進行半天無須除下口罩的非學術性的課外活動（如音樂或體育活動、校隊訓練）。

發言人指，相信相關措施有助學生更好適應正常的校園生活，同時亦讓學校能為學生安排更加多元化的活動，加強他們的身心發展。

翻查最新修訂的《學校健康指引》，當中列明若要進行集會活動，學校可考慮以非實體或混合模式舉行，以減低教職員及學生受感染的機會。如要進行實體小組活動時，學校須確保場地空氣流通。所有參加者須戴上口罩，及盡量保持最少一米的距離，另應盡量平排而坐面向同一方向，即避免面對面活動。

倘在校園內舉辦半天的集體活動，如畢業禮、家長日、開放日、校園參觀等，學校應確保參加者有足夠的社交距離及嚴緊遵從各項防疫抗疫措施，包括確保場地空氣流通。所有參加者須戴上口罩，原則上，應盡量保持最少一米的距離。來自校外的訪客進入校園須使用「安心出行」及符合「疫苗通行證」的要求。

▼5月19日 教育局放寬學校舉辦活動規定詳情▼



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《指引》又提到，若學校舉辦畢業禮，須盡量縮短典禮時間、減少安排表演活動、出席者應盡量平排而坐，並面向同一方向。《指引》特別列明，幼稚園及中小學的所有學生均可出席畢業禮。就中小學而言，學校可安排已完成接種兩劑疫苗並超過14天的學生參與須除下口罩的表演活動。

學校上課時間以外的補課或課外活動安排方面，不論須否除下口罩，若安排於上課日上課時段的另一個半天或於上課日全日進行，由於學生需要用膳 ，學校只可安排已完成接種兩劑並超過十四天的學生參加。至於陸運會或水運會，同樣只許已打兩針並超過14天的中小學生參與運動項目。

中小學及幼稚園亦可於周六期間，安排學生進行半天無須除下口罩的非學術性的課外活動（如音樂、體育活動、校隊訓練），期間若要進行除下口罩的活動，則只可安排已打兩劑 疫苗並超過14天的學生參加，幼稚園則不可進行除下口罩的活動。若中小學要進行週六全天活動，只可安排已打兩劑疫苗並超過14天學生參與。

教育局公布新修訂的學校防疫措施，包括放寬學校舉辦活動規定。（資料圖片）

畢業禮須盡量縮短、減少安排表演活動

教育局四月中發布的《學校健康指引》則明顯較為嚴厲，列明倘學校舉辦大型集體活動，如家長日、開放日、校園參觀、陸運會或水運會等，當局只容許已完成接種兩劑疫苗並逾十四天的學生參加，並應確保足夠的社交距離，及緊遵各項防疫措施。假若學校舉辦畢業禮，則必須盡量縮短典禮時間、減少安排表演活動、並根據場地或教育局相關指引要求（包括限制入場總人數等），但未有特別列明一定要參加學童打針。