JUPAS｜港大護理學搶手　9.6人爭一學額　中大一科41人搶一個位

2022年DSE將於7月20日放榜，各間大學今日（2日）陸續公布經大學聯合招生辦法（Jupas）課程暫時報讀情況，其中香港大學頭三位熱門課程分別是護理系學士、工學學士（即Engineering）及文學士，其中將護理學放在Band A的考生有2,017，惟課程學額僅210個，即平均9.6人爭一學額。

中大最多人報讀的熱門科目為工商管理學士綜合課程，共有2,245人報讀，護理學則排第二有1896人報讀；文學士（中國語文研究）及教育學士（中國語文教育）因只有12個學額，多達41人搶一學額，成為該校最難爭入科目。

至於科大則以工商管理學士（環球商業管理）競爭最激烈，平均8.7人爭一學額。



護理學搶手 港大平均9.6人爭一學額

港大今日公布，首五個最多人以Band A志願報讀的課程，最搶手為護理學，有2,017人報讀，平均9.6人爭一學額；工學學士亦多達1,083人報讀，以其學額355個計算，平均逾3人爭一個學額；第三位為文學士，有994人報讀，約3.4人爭一學額。內外全科醫學生則排第四，有978人報讀，其學額有295個，即3.3人爭報讀；第五位為理學士，有834人，約2.7人爭一學額。

值得留意是，港大早前推出彈性收生安排，DSE考生若中、英文或兩科選修失手只考獲「2」，未達最低入學要求，但若把港大課程放在Band A並通過面試，仍有機會入讀該課程，但計算其DSE總分時會「打九折」。

▼部份大學JUPAS熱門報讀科目情況▼



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中大工商管理多人報 中文教育41人爭一個位

中大亦公布有關數字，以Band A申請人數計算，以工商管理學士綜合課程、護理學及理學最多人報讀，分別有2,245人、1,896人及1,632人報讀，但該三課程學額相對較多，競爭未算最激烈。

中大競爭最激烈的為五年制的文學士（中國語文研究）及教育學士（中國語文教育），共492人爭12個學額，即41人爭一個學額；而健康與體育運動科學則38.6人爭一學額；教育學士（幼兒教育）則37.1人爭一學額。

科大「神科」BBA環球商業管理平均8.7人爭一學額

科大方面，列作Band A志願當中，最熱門報讀課程則是被喻為「神科」的工商管理學士（環球商業管理）有225人申請報讀，惟因學額只有26個，故平均一個學額有近8.7人報讀；第二及三位分別是國際科研及理學士（量化金融學），分別有174人及151人報讀，其學額只有20至21個，故分別有8.3人及7.6人爭一學額。

理大酒店及旅遊管理熱門

理大則表示，共1,426人以Band A組別報讀酒店及旅遊管理(榮譽)理學士組合課程，平均17人爭一學額；其次為設計學(榮譽)文學士組合課程及管理及市場學(榮譽)工商管理學士組合課程，分別有15.4人及14.1人爭一學額。另外，理大較多人關注的護理學(榮譽)理學士組合課程則有1,035人報讀，學額有193個，即平均5.4人爭一學額。

浸大BBA最多人報讀 電影、遊戲及動畫相關課程亦熱門

浸大方面，工商管理學士接獲1,098人放在Band A志願，即5.9人爭一個位，但競爭最激烈課程為傳理學士—遊戲設計與動畫主修及傳理學士—電影主修—電影電視修，均約有35.1人爭一學位。

▼4月22日 周潤發為DSE考生打氣▼



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嶺大動畫及數碼藝術學士26.1人爭一學額

嶺南大學則表示，最「熱門」三個科目為動畫及數碼藝術(榮譽)文學士、社會科學(榮譽)學士 - 心理學及社會科學(榮譽)學士 - 社會學課程，平均分別有26.1人、14.1人及9.6人爭一學位。

教大幼教及體育教育搶手

教大則指出，首個最多人報讀的課程為幼兒教育、體育教育及中國語文教育，分別有1,631、966人及763人報讀，但因體育教育學額只有10個，故平均多達39人爭一學額；至於幼教及體育教育則平均有33人及32人搶一個位。

都大運動及電競管理平均8人爭一位

都會大學今亦公布其JUPAS整體報讀情況，以酒店及可持續旅遊管理榮譽工商管理學士競爭最激烈，平均12人爭一學額，教育榮譽學士(幼兒教育：領導及特殊教育需要)及運動及電競運動管理榮譽工商管理學士管理則分別有8人爭一學額。

DSE放榜後仍有機會改志願

未「揀定」心儀課程的考生們亦不需緊張，待7月20日放榜後，考生在7月21至23日特定時間內可修改課程選擇。根據JUPAS網站，JUPAS放榜日定在8月10日。