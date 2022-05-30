都大物理治療推獎學金　入學後保持成績理想可免學費完成四年課程

香港都會大學於2020年推出四年制物理治療課程，都大今日（30日）宣布將在2022/23學年推出物理治療學系入學獎學金，在DSE中4科主科及1科選修科考獲共22分或以上可以獎學金資助，扣減指定專業/界別課程資助計劃（SSSDP）後，相等於首年全年學費之全額獎學金，而往後學生成績達GPA 3.5以上，亦可繼續獲發全額獎學金，換言之成績理想即可免費完成四年課程。



GPA達3.0或以上亦可獲發相等於全年學費一半獎學金

都會大學今日分享物理治療學系最新發展，指2022/23學年入學的新生，如在中學文憑考試（DSE）中，四科主修科目及一個選修科目考獲合共22分或以上時，可獲發「物理治療學系入學獎學金」，金額為扣減專業/界別課程資助計劃（SSSDP）資助後的餘下學費，而往後學年的GPA達到3.5或以上，便可繼續獲發全額獎學金，換言之如成績理想，學生可免費完成四年的物理治療學系課程。而即使GPA未達3.5，達到3.0或以上的學生亦可獲發相等於全年學費一半之獎學金。

學系於推出時並未取得物理治療師管理委員會的專業認證，原定計劃於2024年通過4年評審獲得認證，讓畢業生取得註冊執業資格。都大護理及健康學院副院長（學術質素保證及提升）、物理治療系主任暨教授曾偉男指目前進度良好，又表示今年會有豁免證書讓學生可以到不同地方去實習與研究，42位二年級學生將於7月到八間醫管局機構進行兩星期共70小時的實習，而第二階段將於7月下旬開始，學生可參與社區健康及基層醫療活動。

移民潮下物理治療行業人手短缺

為提升學生學習質素，都會大學物理治療學系亦運用多種先進科技，活用於教學當中，包括由教育局質素提升支援計劃資助添置的三維動態評估高齡模擬系統，可讓學生感受到長者關節僵硬、協調能力衰退等感受，從而讓學生培養同理心及了解到長者所面對的問題；另外校方亦引入高智能嬰兒模擬人，能在小兒物理治療訓練中模擬如接駁病房呼吸機等臨床情境，有助訓練學生在接近真實病房的環境下為嬰兒進行胸肺物理治療。

曾偉男又提及在近年移民潮底下，物理治療行業人手短缺，有「僧少粥多」的現象，學生畢業後求職應不會遇到很大困難。