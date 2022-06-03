封區｜涉會展群組土瓜灣利榮大廈完成圍封檢測　發現2宗陽性個案

屬太古城麥當勞群組、有會展染疫員工居住的土瓜灣山西街3號利榮大廈，昨日圍封強檢，行動今早（3日）完成，期間約110名居民接受檢測，當中發現2宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



6月2日，土瓜灣利榮大廈封區檢測



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自今日上午約八時三十分起，土瓜灣利榮大廈內已進行檢測的人士，如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開。

政府昨日於利榮大廈「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士在昨日下午十一時三十分前到採樣站接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及2019冠狀病毒病檢測。期間約110名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現2宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

已發現的陽性檢測個案，政府已向這些人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。政府亦曾派員到訪約90戶，當中約10戶在過程中沒人應門。

政府重申會嚴肅執法。如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。