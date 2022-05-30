封區｜元州邨元盛樓、石圍角邨石翠樓強檢　料明最遲中午解封

政府今日（30日）公布，深水埗元州邨元盛樓及荃灣石圍角邨石翠樓分別於下午5時及下午5時半起圍封強檢，目標在明日（31日）中午12時及早上10時完成行動。



▼5月30日 深水埗元州邨元盛樓圍封強檢▼



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元州邨元盛樓、石圍角邨石翠樓圍封強檢

政府發言人指，當局審視一籃子因素，包括污水檢測病毒量、相關確診個案情況、其他環境因素等，通過風險評估，決定就深水埗元州邨元盛樓、及荃灣石圍角邨石翠樓作出限制與檢測宣告。

深水埗元州邨元盛樓及荃灣石圍角邨石翠樓的受檢人士，均須於今晚11時30分前到臨時採樣站接受檢測。但過去14日曾檢測呈陽性結果的人士，則無須於強制檢測行動中接受檢測。

當局目標於明午12時完成在深水埗元州邨元盛樓的圍封強檢，而荃灣石圍角邨石翠樓的圍封強檢則目標於明早10時完成行動，但視乎檢測結果，行動或會延長。

曾於兩大廈逗留人士亦須強檢

根據今日發出的強制檢測公告，任何於5月24日至5月30日期間曾身處上述兩幢大廈內逗留超過兩小時的人士，亦須於6月1日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士仍須接受檢測。

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