大坑火龍文化館6.11舉行開幕禮　舞火龍相隔逾兩年終重現

大坑舞火龍是中秋節其中一個傳統活動，惟過去兩年均因疫情而取消。因應大坑火龍文化館將於下周六（11日）舉行開幕典禮，火龍當日將於大坑重現。

大會表示，下周六將安排特首林鄭月娥等主禮嘉賓先於大坑坊眾福利會為火龍進行點睛及簪花掛紅儀式，再由火龍引領各主禮嘉賓由大坑坊眾福利會前往大坑火龍文化館舉行開幕儀式。



▼昔日舞火龍盛況▼



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書館街12號建築物於2010年獲古物諮詢委員會評為三級歷史建築，現時活化成「大坑火龍文化館」，並將於下周六舉行開幕典禮。大會表示，當日下午6時將安排林鄭月娥、行政會議召集人陳智思、發展局局長黃偉綸等主禮嘉賓為火龍進行點睛及簪花掛紅儀式，再由火龍引領各主禮嘉賓由大坑坊眾福利會前往大坑火龍文化館。

事隔兩年，大坑舞火龍將重現。往年每逢中秋節前後，即農曆八月十四至十六日，大坑舞火龍都會一連三日舉行。不過2020年及2021年均由於疫情原因取消。

6月11日大坑舞火龍路線。（「大坑火龍文化館」大會提供）

大坑舞火龍於1880年首次舉辦，有逾140年歷史。其來源正是因大坑曾發生瘟疫，傳說村民紮作一條龍，上面插滿香枝，並舞動著火龍繞村遊行，其後瘟疫停止。此後村民每年都進行三天的舞火龍活動，以保大坑平安。

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