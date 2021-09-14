新冠肺炎｜中秋大坑舞火龍連續兩年停辦　籌委會：因防疫考量取消

中秋節將近，大坑舞火龍為其中一個傳統活動。不過繼去年活動因疫情取消後，籌委會宣布，今年因應疫情，原定於本月20至22日舉行的大坑舞火龍盛會將取消。

據籌委會指出，早前為爭取舞火龍今年復辦，曾向港府提出多項防疫措施建議，包括全部工作人員完成接種疫苗；以及取消巡遊方式，改為於浣紗街定點表演，公眾人士亦須量度體溫。惟當局基於防疫考量，以及涉及人潮管制安排，舞火龍最終無法舉行。



▼昔日舞火龍盛況▼



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大坑舞火龍為非物質文化遺產，每年於中秋節前後，即農曆八月十四至十六日，一連三日舉行。去年大坑坊眾福利會稱，因應疫情傳播風險的不確定性，為避免群眾聚集，故取消有關活動。根據大坑舞火龍的網頁公布，今年活動同樣因疫情理由而取消，已是連續第二年。

大坑舞火龍於1880年首次舉辦，有逾140年歷史。其來源正是因大坑曾發生瘟疫，傳說村民紮作一條龍，上面插滿香枝，並舞動著火龍繞村遊行，其後瘟疫停止。此後村民每年都進行三天的舞火龍活動，以保大坑平安。

▼第四屆「大澳水鄉花燈節」▼

