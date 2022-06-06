滙豐恒生昨死機　方保僑料系統維護後起唔返身　兩小時搶修可接受

滙豐及恒生網上理財APP及櫃員機昨日（5日）中午前出現故障，手機理財APP及網上理財一度無法辦理理財服務，其後甚至無法登入。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑今早（6日）出席電台節目時表示，兩間銀行昨日凌晨起進行系統維護，估計有可能是系統需修復的項目頗多，因此修復完後「起唔返身」。他坦言，需要用兩小時作緊急維修可以接受，但希望同類型事件勿再發生。他又提醒市民要適時留意銀行系統維護的網上時間表，及早作準備。



方保僑今日在港台《千禧年代》節目表示，滙豐及恒生銀行定期在周日凌晨進行維護工作，由於是「幾樣嘢一齊做（維修） 」，故有機會修復完「起唔返身」，就正如市民更新電腦或手機，亦難避免有萬分之一機會發生這類情況。他又指，櫃員機及網上銀行一齊「死機」，推斷應該是數據出現真確性及穩定性問題，而影響整個網絡。金管局回應傳媒時表示，指已知悉事件，並留意到銀行系統已經回復正常，已要求銀行詳細調查，避免同類事件再次發生。

方保僑指出，。（資料圖片）

建議市民適時留意銀行系統維護時間表

被問及凌晨維修，應該在早上6時修畢，為何會在11時才出現問題？方表示，有機會是系統一切恢復正常後，「行下行下發現有問題」就要停止運作。他指，兩小時的緊急維修都可以接受，如能再縮短市民受影響的時間更佳。他強調，銀行應是無間斷服務，因此希望吸取教訓，同類型事件不再發生，市民亦要適時留意銀行系統維護的網上時間表。