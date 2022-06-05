滙豐、恒生全線死機！　網上理財故障無法登入　櫃員機曾暫停服務

滙豐及恒生網上理財APP及櫃員機今日（5日）中午前出現故障，手機理財APP及網上理財無法辦理理財服務，顯示「交易指示已被中斷，現正進行系統維修」，其後甚至無法登入。而位於葵興港鐵站的恒生銀行櫃員機顯示「暫停服務」及港幣提款服務暫停」。



滙豐銀行回覆查詢表示，由於系統出現故障，部份服務未能處理，正進行搶修，會盡快處理。恒生銀行則指，全線自動櫃員機及網上理財受限。下午近兩時，兩間銀行服務陸續恢復正常。



滙豐及恒生銀行的網上理財手機APP及網上理財服務，中午開始出現故障，登入無法理財，顯示「交易指示已被中斷，現正進行系統維修」，著客戶到分行辦理，理財APP其後更無法登入，顯示「暫停服務，抱欺，我們暫時未能提供有關服務，請稍後再試」。

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《香港01》記者下午到葵興港鐵站的恒生銀行櫃員機，畫面顯示「暫停服務」及港幣提款服務暫停」，有支票機及自動櫃員機無法服務，有市民打算到現場提款後，卻無法領取現金，及後有職員趕到維修。不過，現場仍有一部自動櫃員機「倖免」，仍可提供服務，有數名市民要排隊領錢。

此外，由於今日適逢賽馬日，但馬會網上轉賬服務，亦因滙豐網上理財故障而未能成功入錢。記者到其中一間馬會查詢，有職員承認，由於恒生及滙豐出現問題，故轉賬投注服務受影響，有客戶要親身到場用現金投注，但數目不多。

有馬迷因手機程式未能由滙豐或恒生銀行轉賬至投注戶口，要親身到投注站落注。（王潔恩攝）

馬迷受影響要去投注站：有啲唔方便 打開電話程式先發現

其中在葵興馬會投注站，有部分馬迷因受影響要親身到場投注，有人坦言「有啲唔方便」。另一馬迷蕭先生則指，今次並非首例，過去亦曾因系統維護等無法投注，惟會在較早前通知，但今天卻是打開程式才突然發現。不過他說，由於他住在附近，故對他而言問題不大，又稱今日現場投注的人不太多，「直頭唔洗排隊。」

滙豐銀行回覆查詢表示，由於系統出現故障，部份服務未能處理，正進行搶修，會盡快處理。恒生銀行亦承認，全線櫃員機及網上理財服務受阻。

故障數小時後陸續恢復正常

兩家銀行的自動櫃員機服務，於中午一時前陸續恢復正常，而網上理財服務亦於下午兩時左右陸續恢復。