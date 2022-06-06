中華煤氣8月起加價4.4%　立法會議員批「啱啱抖到啖氣，又加」

中華煤氣擬今年8月1日起，調整標準煤氣收費，每兆焦耳調高1.15仙，至到27.2仙，加幅為4.4%。煤氣公司預計約七成住宅用戶，每月煤氣費用增加不多於10元，每月9.5元的保養月費維持不變，又指未來兩年都不會加價。工聯會立法會議員鄧家彪今早（6日）出席電台節目時表示，疫情緩和，經濟剛開始復蘇，直指「啱啱抖到啖氣，又加」，又指若每月煤氣費用增加不多於10元「如果加咁少，點解要急住加？」



稻苗飲食專業學會主席徐汶緯則表示，不僅是煤氣費，今年其他費用都有上調，對飲食業造成巨大壓力，希望煤氣公司考慮推遲至今年第四季度或明年第一季度才加價。



徐汶緯今日在港台節目《千禧年代》表示，煤氣費加幅為4.4%，相比起其他經營成本包括燃料費、工資、原材料的加幅而言相對溫和，以一個2000平方呎的餐廳為例，每個月需要繳交的煤氣費約1000元以下，不過，年內其他經營成本費用已大幅上升，以原材料為例，香港原材料絕大部份進口為主，惟疫情影響全球，食物工廠供應不足，有不少原材料價格是以倍數上升，40%至50%的加幅亦非常普遍，令飲食業面臨巨大的經營壓力。

徐汶緯表示，不僅是煤氣費，連帶其他費用都有加幅，對飲食業造成巨大壓力，希望煤氣公司考慮推遲至今年第四季度或明年第一季度才加價。（何柏佳攝/ 資料圖片）

徐坦言，無法將經營成本轉嫁予消費者，餐牌加價只能抵消部份成本的上升，因為「加幅強勁消費者未必能接受到」。他表示，市道剛恢復，希望煤氣公司能推遲至今年第四季度或明年第一季度才加價，又建議實行分期煤氣費計劃，又指其實前年煤氣公司亦推行過延遲繳交費用計劃，讓業界三個月「唔洗交住」 ，並順延至疫情緩和再交，使業界有足夠的現金流熬過寒冬。

鄧家彪於同一節目上表示，即便疫情緩和，本港經濟尚未復蘇，失業率仍維持在高水平，所以加煤氣費無論是對經營者或市民都有相當大壓力，故希望不要加價。有市民向他反映，疫情下工資減少，工作時數少，「日子難捱過以前。」他又指出，若每月煤氣費用增加不多於10元「如果加咁少，點解要急住加？」

鄧家彪表示，即便疫情緩和，本港的經濟尚未復蘇，失業率仍維持在高水平，無論對於經營者或市民都有相當大壓力，故希望不要加價。（梁鵬威攝/ 資料圖片）

鄧建議政府對煤氣價格的作出監管，就煤氣調整成立審批團，向市民解釋加價是否與國際燃料有關？又或者是否非本港業務影響到本地收益？他認為市民應該要知道相關事宜，又期望新一屆政府可在合理地方為市民把關。