加煤氣費︱中華煤氣擬8.1起加價4.4%　七成家庭每月加幅不多於$10

香港中華煤氣有限公司擬今年8月1日起，把每兆焦耳的標準煤氣收費調高1.15仙至27.2仙，加幅為4.4%，預計約七成家庭用戶每月煤氣費用增加不多於10元，約一半工商業用戶每月煤氣費會增加少於290元。煤氣公司承諾在未來兩年內凍結標準煤氣收費。



煤氣公司解釋，調整收費是為了應付通貨膨脹而增加的營運成本，以及未來數年的龐大資本投資。自對上一次2019年8月加價以來，至2022年底的預測累計通脹率為4%；而資本投資在2020年至2021年間，煤氣公司持續投資基建設施，為新發展地區供應煤氣，並維持其安全和可靠的服務水平，總額為20億元。至於今年及未來五年資本投資總額，預計約為79億元。

煤氣公司常務董事陳永堅表示，公司不斷積極開源節流，優化業務流程，仍未能抵消成本增加，而每年投資於管網及供氣設施動輒超過10億元，以維持安全可靠的供氣，故有需要調整收費。陳又指，今次加價對用戶的煤氣支出的影響溫和。

中華煤氣於2006年10月引入天然氣，作為生產煤氣的部份原料，至今為客戶節省約190億元的燃料費。（資料圖片）

煤氣公司承諾今次加價後 未來兩年不再加標準煤氣收費

煤氣公司估計，收費調整後，約七成住宅用戶每月煤氣費加幅不會多於10元，住宅用戶每月9.5元的保養月費將會維持不變。在優惠計劃下約五萬個家庭，包括長者、殘疾人士、低收入及單親家庭，將獲豁免標準煤氣費調整。

為進一步減低加價對用戶影響，中華煤氣承諾未來兩年不會調高標準煤氣收費，並為有需要家庭提供進一步支援及協助餐飲業界度過困境。煤氣公司已向優惠計劃下的每個家庭派發200元的餐飲現金券。

此外，中華煤氣於2006年10月引入天然氣，作為生產煤氣的部份原料，至今為客戶節省約190億元的燃料費。以家庭用戶為例，過去15年每個家庭平均每年節省360元。即使國際原油價格上升，去年平均實質煤氣費較2006年9月未引入天然氣時僅高3.5%，而同期累計通脹率約50%。