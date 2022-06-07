「玻璃朱」認拒吹波仔等罪　庭上揭有3次交通刑事案底　押後判刑

網紅「玻璃朱」朱庭萱年初在灣仔駕車撞到一名菲律賓籍男子，事後未能向警方提供呼氣樣本被控，她在今(7日)在東區法院認罪，控方透露朱過去有3次涉及交通的刑事記錄。朱的律師求情時稱，朱已把車賣了並承諾戒酒，已有悔意，希望能輕判。裁判官嚴舜儀把案押後至6月28日判刑，以候其社會服務令報告。



女被告朱庭萱（47歲），被控不小心駕駛罪，及在體內酒精濃度相當可能超過訂明限度下，沒有提供呼氣樣本以作酒精分析罪，指她於今年1月28日，在灣仔道與天樂里交界不小心駕駛；及於同日同地未能提供呼氣樣本。

2次不小心駕駛及1次酒駕

案情指，朱在當日零時40分駕車在灣仔道時，違例左轉入天樂里，車輛的左前身撞到1名54歲菲律賓籍男子的腰部。警員到場後，她在第一次酒精呼氣測試下發現酒精含量超標，警員帶她到警署，並要她再進行舉證呼氣測試，朱卻拒絕。控方透露，朱有3次交通刑事案底，包括2次不小心駕駛及1次酒後駕駛。

求情稱已把車賣掉

辯方求情指，朱是單親媽媽，需獨力撫養一名兒子及年邁雙親，是家庭經濟支柱。她在1995年任職股票經紀，有撰寫食譜及經營網上頻道，並呈16封求情信。朱在其親撰的求情信表示有悔意，承諾不會再犯，並已把車賣掉，承諾戒酒。律師又指，朱最近一次交通刑事定罪紀錄是2016年1月，距今已超過5年，而是次案件亦不算嚴重，希望能判罰款及緩刑處理。

案件編號：ESCC 852/2022