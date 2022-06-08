李家超未按時上載選舉廣告同意書副本 入稟求豁免懲罰
撰文：朱棨新
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候任特首李家超在特首選舉前，在Facebook專頁刊登香港女子乒乓球隊主教練李靜、立法會議員林智遠和藝人方力申的選舉廣告。惟他被指未有跟隨選舉管理委員會要求，在刊登1天內於選舉事務處中央平台上載支持同意書，而該些同意書其後才被上載 。李家超昨(7日)入稟高等法院，要求豁免懲罰。
申請人為李家超，答辯人為律政司司長。
李在入稟狀指，本年4月13、17和18日的三個選舉廣告，未有在刊登後的一個工作天內，提供三份支持同意書的副本。李現要求法庭頒令，免除申請人遵守相關規定，以及豁免《選舉程序(行政長官選舉)規例》第87條(9)的罰則。李亦要求法庭就是次申請，不作訟費命令。
根據《選舉程序(行政長官選舉)規例》第87條(9)，違反相關規定可判罰款5000元，和監禁6個月。
案件編號：HCMP697/2022
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