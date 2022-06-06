李家超組班｜陳智思：陳國基能勝任政務司　新班子難覓政府外人才

候任行政長官李家超正籌組政府新班子，政界盛傳特首辦主任陳國基為下屆政務司司長大熱人選。行政會議召集人陳智思今日（6日）表示，陳國基緊貼過去五年發生事件，亦多與外界聯繫，如坊間消息屬實，相信對方絕對有能力勝任政務司司長一職。

他又稱，新班子人選較難在現時政府班子以外挑選，故不會意外新班子會沿用現屆政府人才，或找曾做過但已離開的舊人，「反而喺出面搵我仲擔心」。



指行會非官守成員不難物色

陳智思今日（6日）出席創新科技獎學金後表示，陳國基過往做聯絡角色，而政務司司長除對外聯絡外，亦需對內與不同決策局聯絡，更要對社會議題有認識，相信陳國基勝任統籌一職。

他又說，新班子較難在非政府班子中尋找人才，始終欠缺經驗和人脈，故對新班子沿用現屆人才，或找回一些曾做過但已離開的人才，亦感不意外，又稱該類人在能力上較能勝任。至於政務司副司長一職，陳指要視乎與候任特首的默契等，考慮因素較多，不宜在現時作揣測及評論。

被問及是否受邀續任行會召集人，陳智思稱現階段新一屆政府的首要工作是籌組問責班子，並把人選提交中央，行會非官守成員不是全職工作，相信人選並不難找亦有人願做，仍有時間處理。