英基前行政主任涉貪案　收逾90萬向10家長提供學位　將轉區院審

英基國際幼稚園前行政主任，涉嫌向多名家長索取及收受賄款共逾90萬元，以助其子女獲該幼稚園幼兒班取錄，有家長當場拒絕，10名家長則因涉嫌提供賄款被捕。行政主任及該10名家長事後遭廉署控以串謀代理人收受利益等共14罪。案件今（10日）在沙田法院提堂，裁判官把案押後至8月5日再訊，以待轉介至區域法院的文件。各被告獲准以3至4萬港元保釋，期間不得離港，交出所有旅遊證件，及不得間接或直接接觸控方證人。



英基前僱員涉13罪

首被告林珍妮（52歲，報稱文員），被控共13項罪名，即8項串謀使代理人接受利益、4項代理人收受利益及1項代理人索取利益。她獨自面對的5項索取或收受利益罪，指她作為英基的僱員，於2018至2021年期間，從5人索取或接受利益，即形式為2萬至10萬港元的報酬，致使英基提供幼稚園的幼兒班學位。

案另涉8女2男家長

其餘10名家長包括8女2男：黃詠雯（43歲，凍肉店經理）、劉映均（41歲，無業）、馬賢文（34歲，產品專員）、李洁冰（44歲，無業）、林泯希（40歲，經理）、張珈銘（40歲，男商人）、徐惠謙（38歲，補習老師）、江靜雯（43歲，家庭主婦）、蔡慧妍（37歲，家庭主婦）、李俊朗（36歲，男項目經理）。

林涉收款後為家長提供學位

劉映均與林珍妮同被控上述其中兩項串謀罪，餘下9名家長則分別與林珍妮同被控1項串謀罪名，即於2019年至2021年間，一同串謀使林接受8筆逾65萬元的賄款，作為林提供幼兒班學位的報酬。江靜雯另被控一項煽惑代理人索取利益罪，即於2020年12月3日至29日期間，非法煽惑林向蔡慧妍索取利益，作為林提供幼兒班學位的報酬。

官禁披露涉案兒童身份

裁判官亦應辯方申請，禁止傳媒報道除被告姓名外任何可披露涉案兒童身份的資訊。

案件編號：STCC1150/2022