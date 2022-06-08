英基職員涉受賄助取錄　升學專家料屬冰山一角：屢聞賄款10萬起跳

英基ESF烏溪沙國際幼稚園一名前行政主任涉向多名家長索取賄款共逾90萬元，助其子女獲得該幼稚園幼兒班錄取，該主任連同10名家長被廉政公署落案起訴。有升學專家表示，該類國際幼稚園近年備受家長追捧，競爭相當激烈，相信每年報讀學生數以千計，又稱坊間亦屢屢聽到同類賄賂情況，涉款更以10萬元起跳，相信今次事件或只是冰山一角，提醒家長及教職員切勿以身試法，建議家長買學校債券，以增加子女獲面試機會。



英基烏溪沙幼稚園前行政主任涉嫌索取及收受賄款共逾90萬元，連同10名家長被廉署起訴。（互聯網）

國際學校近年備受追捧 料每年申請入學人數以千計

52歲英基前行政主任林珍妮被控13項罪名，涉案10名家長亦同遭廉署起訴，當中包括兩對夫婦，其餘六人全為母親。升學專家梁永樂表示，英基一類的國際幼稚園、小學等，近年備受追捧，不少家長「爭崩頭」希望子女入讀，需求相當大，又指一般直資小學每年均有5,000至6,000人報讀，料英基幼稚園亦是差不多水平，每年均有數以千計學童申請入學。

廉政公署今日（8日）落案起訴英基國際幼稚園一名前行政主任，涉嫌向多名家長索取及收受賄款共逾90萬元。（資料圖片）

英基有良好英語教學環境 家長對本地教育制度失信心

多名母親涉嫌不惜違法亦要為小朋友爭取一個學額，梁永樂解釋，英基學制與本地學制不同，讀完K2就會升Grade 1（即等同本地小一），有良好的英語教學環境，對海外升學有較大幫助，雖然英基的小學曾指就讀英基幼稚園未必可直升小學，但不少家長仍認為讀英基幼稚園有助小學入學，故競爭相當激烈。

他又說，因近年政治環境變化，不少家長對本地教育制度失去信心，令該些原本已十分受歡迎的國際學校更受歡迎：「佢哋對本地學校未必咁有信心，英基呢類國際學校相對唔太受教育局規管，所以比較放心。」

不少家長希望子女可入讀國際學校，為將來出國升學鋪路。（資料圖片）

坊間流傳巨額賄賂事件 料今次案件屬冰山一角

梁續稱，今次個案涉及賄款比坊間流傳更少，坊間屢傳出該些受歡迎學校有前教師、職員等，收取以10萬元起跳的賄款，助子女入學，雖然流傳消息有真有假，但仍認為今次事件只是冰山一角，並提醒家長及教職員不應以身試法行賄賂之事。

雖然近年有數以萬計市民移民，但據了解，英基的幼稚園仍是爭崩頭。（英基網頁圖片)

家長有買學校基金、債券入學機會較大

至於如何才能令子女在報讀是更有優勢，梁永樂則指出，英基一類的學校一般有學校發展基金及債券等，家長如有買該些債券，其子女通常能獲得一個面試機會，但如果「無錢」，可能其子女英文水平要達到母語級別，才有機會入讀。