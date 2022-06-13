梁唐青儀發起組織齊惜福　被指欠付工程尾數　被入稟小額追21.7萬

前特首梁振英的夫人梁唐青儀，早前發起及擔任贊助人的非牟利組織「FOOD FOR GOOD 齊惜福」，惟該公司卻被指未支付3筆工程費用，因而遭建築公司入稟小額錢債審裁處追討21.7萬元。入稟文件透露，提出申索的公司去年共為齊惜福提供服務合共約72.8萬元，卻只收到約一半的款項，尚有37.3萬元尾數未有收到。由於小額審裁處的上限，才把申索金額下調至21.7萬元，根據司法機構網件，3案已排期於9月30日提訊。《香港01》正就事件向齊惜福查詢。



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申索人「意・建築」（i ARCHITECTS LIMITED），被告齊惜福(Food For Good Limited)。

「意・建築」指「齊惜福」就3宗工程費中拖欠尾數，包括供應及安裝冷氣設備工程、新增置裝修工程、供應及安裝電力項目予CCTV設備工程等，三項工程分別於去年1月至6月期間進行，並悉數於去年8月下旬完工，惟「齊惜福」至今年未邀清款項。記者曾就事宜致電「意・建築」查詢，接聽員工僅稱「未能透露」。

申索書透露，就安裝冷氣設備工程的工程費為42.4萬；新增置裝維修工程工程費為17萬；安裝電力項目予CCTV設備約13.4萬，三項工程費合共約72.8萬，惟「齊惜福」僅繳付約35.6萬元，即原訂金額的近半，尚欠餘款37.2萬元。

小額錢債審裁處處理的案件，控辯雙方均不能派律師代表出庭，但申索的上限僅為7.5萬，「意・建築」稱願放棄部分餘款，只入稟追討約21.7萬元。

根據網站資料，「齊惜福」自2013年啟動後，與不同非政府機構、工商業機構、社區組織、學校及環保團體合作，推動綠色飲食及健康惜食文化，宣傳食物回收、廚餘再造，以及建立社區廚房，以幫助社會基層及弱勢社群。「意・建築」則是由專業建築師及設計師團隊組成，辦公室位於香港及上海，現時的項目主要是香港地區、中國及海外。