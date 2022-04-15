疫情｜梁唐青儀現身抗疫活動　呼籲全城同心一致抗疫

全國政協副主席梁振英夫人梁唐青儀，今（15日）早出席由其擔任贊助人的非牟利機構「齊惜福」承辦的教育界「師•仁」送暖行動，她呼籲本港全城同心一致，齊心抗疫。



送暖行動由香港教育工作者聯會、教師義工網絡聯同香港教育工作者工會主辦，今早在位於深水埗麗閣邨的「齊惜福」Meta space無限空間舉行，向住邨內長者及有需要人士派發約200個飯盒及200份抗疫物資「福袋」。

梁唐青儀和立法會議員朱國強及鄧飛等人到場支持，為在場的義工及工作人員打氣，並協助派發。鄧飛表示，教育界很多有心人一直在關愛社區基層及為防疫抗疫工作不遺餘力，相信在社會各界的堅持及努力下，香港定必會走出疫境，社會民生很快回復繁榮安定。

工聯會立法會議員鄧家彪聯同選委界立法會議員江玉歡及觀塘民政事務處，舉辦「安」「心」寶貝行動2022，探訪長者並向他們派發物資包。選委界立法會議員林振昇與元朗區議會主席沈豪傑，出席「建築業界抗疫關懷行動」發佈會，帶領約50名義工團隊，進行物資包裝與派發，有逾千名人士受惠，包括建築業界工人、少數族裔及劏房戶等。