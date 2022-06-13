恐龍化石8組標本將於7.8在科學館展開　包括三角龍、暴龍化石真品

科學館將有恐龍化石展出！由7月8日起，科學館將舉行大型恐龍展覽，展出八組具代表性、來自恐龍盛世的化石標本，包括八組來自德國、瑞士和荷蘭博物館及機構的史前生物化石標本，當中三角龍、異特龍、暴龍等的骨架，是以化石真品和重構骨骼組裝而成。



為慶祝香港特區成立25周年，香港科學館將於7月8日至11月16日，舉行大型恐龍展覽「香港賽馬會呈獻系列：八大．尋龍記」，展出八組最具代表性、來自恐龍盛世的化石標本，市民可免費進場。恐龍化石和復原模型等展品已運抵科學館，館方正開箱、安裝展品及布展。

由於展品體積龐大，科學館擴闊展覽空間，劃出面積達2,000平方米的展覽廳，以展出八組來自德國、瑞士和荷蘭博物館及機構的珍貴史前生物化石標本，其中五組包括三角龍、異特龍、西龍、梁龍和暴龍的骨架，是以化石真品和重構骨骼組裝而成，當中有一組骨架標本的完整度超過九成。

香港科學館現正為七月八日（星期五）起舉行的大型恐龍展覽「香港賽馬會呈獻系列：八大‧尋龍記」安裝展品。圖示暴龍的頭骨。（政府新聞處圖片）

另外，棘龍和哈特茲哥翼龍為一比一復原骨架模型，其化石真品則置於展櫃內展示。展品亦包括整幅埋藏狀態的幼齡蜥腳類恐龍。除了暴龍，其餘七組化石骨架均是首次於香港展出。

為符合防疫規例，參觀者在進入博物館前，必須掃描「安心出行」場所二維碼，並須符合「疫苗通行證」的相關要求。