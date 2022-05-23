回歸25年｜康文署7.1免費開放康樂設施　再推與龍同眠留宿活動

香港回歸25年，康文署斥資約3億元舉辦各式各樣的慶祝活動。其中該署計劃於7月1日開放轄下多種收費的康樂設施，包括羽毛球場、桌球室、水上設施等，免費讓市民使用。



另外，康文署亦於7月8日在科學館舉辦「八大 ‧ 尋龍記」的大型展覽，在港首次展出八條恐龍的化石，恐龍化石的完整度更高達50%。父母更可攜子女參加「與龍同眠留宿活動」，在科學館留宿一晚。



康文署將於科學館舉辦「八大 ‧ 尋龍記」的大型展覽，父母屆時可攜子女參加「與龍同眠留宿活動」，在科學館留宿一晚。（康文署提供）

市民可於7月1日免費使用大部分室內、室外康樂設施，公眾游泳池及水上活動中心的設施，包括艇隻均豁免租用費。市民可於可於7日前透過「康體通」網上系統預訂，或親身到訂場櫃枱預訂設施。

康文署亦將於六月至七月周末期間，在不同商場或表演場地舉辦全民運動巡迴體育示範，包括舞蹈、武術、跳繩及健體運動等體育項目，向市民推廣運動有益身心的信息。

香港回歸25年，康文署將於7月1日開放轄下多種收費的康樂設施，包括羽毛球場、桌球室、水上設施等。（資料圖片）

康文署轄下博物館則有多個大型展覽陸續登場，其中香港科學館將在7月8日至11月16日舉辦「八大 ‧ 尋龍記」的大型展覽。屆時將展出八條恐龍的珍貴化石標本，及多媒體互動體驗，帶觀眾認識存在於億萬年前的史前生物和恐龍對人類的意義和啟示。為配合大型展覽，康文署亦舉辦多元化的教育和公眾活動，包括「與龍同眠留宿活動」，市民在科學館留宿一晚。

香港藝術館則會於7月中至11月初期間，舉辦「走進巴洛克——卡波迪蒙特博物館珍藏展」，觀眾可一睹來自意大利巴洛克時期的經典畫作珍品；緊隨其後有香港文化博物館的「敦煌——千載情緣的故事」，呈獻敦煌石窟藝術文化，展覽將於8月24日至11月21日舉行。

康文化署今年五月起，將舉辦豐富文化藝術和康體活動，以慶祝特區成立二十五周年。其中一項慶祝節目為倫敦愛樂樂團（音樂會銀幕版）。（圖片來源：Benjamin Ealovega/ 康文署圖片）

康文署亦將於六月至十月期間推展「花悅滿城」計劃，在全港各區共48個主要地點及公園進行園景美化工作，包括設置色彩繽紛的花海、花牆、侏羅紀迷宮花園、主題園圃以及美化路旁園地，種植具觀賞價值的花卉和特色植物，以美化城市景觀。

康文署亦夥拍私營機構K11、嘉里集團及信和集團呈獻「藝術＠維港」，於維港兩岸設置多組戶外藝術裝置作品及大屏幕數碼影像，並推出「香港賽馬會呈獻系列：藝術有理」，在添馬公園舉辦多組以科學為主題的藝術裝置展覽，三間機構則會在尖沙咀及紅磡海濱展出藝術作品。

特區政府回歸25周年，康文署將在全港各區共48個主要地點及公園進行園景美化工作，圖為位於將軍澳的香港單車公園外。（倪清江攝）

康文署今日介紹回歸25周年慶祝活動，中間為康文署署長劉明光。（黃煦緻攝）

市民若想了解更多其他回歸活動，可前往康文署專題網頁。