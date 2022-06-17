美國綠卡騙案｜律師挪走投資者1千萬美元　官稱咎由自取囚7年3月

執業律師用其個人戶口，聲稱為一名墮美國「綠卡」騙案事主1千萬美元的投資款項，卻轉手把款項匯至新加坡，該騙局不但指事主投資這筆款項，100天後全家可獲發綠卡，更可獲每天2千萬美元的回報。該律師早前承認偷竊罪，並透露他亦是同一類騙案的苦主，為想賠償其他受害人才犯案。法官今(17日)在高等法院判刑時稱，對一名律師身敗名裂感傷感，但這投資計劃明顯是騙局，回報率高至令人難以置信，被告仍處理事主的投資，故只能歸咎他自己。考慮到被告有向不同部明報警，令多人被捕，判他入獄7年3個月。



被告張有洪，70歲。他曾任中西區區議員，其代表律師在求情時透露，被告亦是同類投資計劃的苦主，案中並未有得益，他為了賠償其他受害人才愚蠢案。被告亦曾向美國領事館、美國聯邦調查局，及香港警方報案，嘗試令詐騙集團的主腦落網。

被告亦曾投資400至500萬元

法官引述辯方求情指，被告本身亦曾投資這個計劃，曾動用400、500萬元積蓄，並向人借錢，他本身亦是受害人。他曾向不同執法部門報案後，令多人落網，部份人在美國認罪。

回報高至難以置信

法官續指，對於一名律師身敗名裂，坦言感到傷感，但認為只能歸咎他自己。涉案的投資計劃明顯是騙局，根據會計師的意見，其回報率為美國國庫債券同期回報率的263倍，其回報是高至令人難以置信，被告明知是騙局，仍處理X的投資，最終令X損失。

向多個部門報警多人被捕

法官續指，被告作為案中受託人，應知悉其責任，而案件亦影響他人對法律專業人士的信心，故以10年為量刑起點，考慮被告在案件排期審訊後，才表示認罪，因此只給予四分一的刑期扣減，考慮被告曾向不同執法部門報案，再減刑3個月，最終判囚7年3個月。

被告張有洪在高等法院承認偷走一名美國綠卡騙案事主的1千萬美元，被判囚7年3個月。（資料圖片）

投資1千萬美元100天全家可獲綠卡

案情指，一名女代表於2014年向事主X，介紹聲稱由紐約聯邦儲備銀行監管、名為「Cities Upliftment Program」的投資計劃。投資者需至少投資1000萬美元，款項會先存人一名指定律師的戶口100天，之後不但可獲高回報，他和家人均可取得美國「綠卡」。

每天可獲2千萬美元回報

X其後簽下申請表，女代表於2014年10月15日，出示批准通知書。該通知書由「Rienze Edwards」簽署，並指X可於75個銀行工作天內，每天獲得2000萬美元的回報。

被告曾稱只是代X保管款項

X同日把1000萬美元轉帳至被告的銀行戶口，又和女代表到律師樓，和被告見面。被告當時強調他只是代投資者保管款項。惟被告於同月20日，擅自把款項轉至另一名新加坡女投資者的戶口。

X追討3年未能取回款項報警

X其後得知被告捲入一宗刑事案件，擔心其投資不保，遂要求被告退款。惟被告於2015至2018年間，不斷推搪拒還款。X最終於2019年4月報警，被告於兩個月後被捕。

被告稱亦曾投資1350萬美元

警方在被告住所找到文件，包括被告去信美國領事館和向本港警方報案，指他亦是涉案計劃的受害人。騙局主腦Edwards遊說被告投資4000萬美元，被告財力不足，只投資1350萬美元。他發現誤墮騙局後，亦曾向美國聯邦調查局等報案。

案件編號：HCCC350/2020