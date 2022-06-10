男子墮美國綠卡騙局　存1千萬美元到律師戶口被挪走　律師認盜竊

男子被遊說投資高回報投資計劃，只要存放1千萬美元至指定戶口100天，不但可獲每天2千萬美元的回報，更可與家人取得美國「綠卡」。男子跟從指示，把款項存到一名律師的戶口，該律師卻把錢挪走並轉走。該律師今(10日)在高等法院承認偷竊罪，庭上透露，該律師也受過同樣的投資計劃所騙，為想賠償其他受害人才犯案。法官把案押後至下周五(17日)判刑。



被告張有洪，70歲，90年代曾任中西區區議員，後來又涉假文件案被控，並於2015年裁定罪名不成立。

指計劃由紐約聯邦儲備銀行監管

控方案情指，男事主X於2014年9月得知一個高回報的投資計劃，他其後透過他人結識到該投資計劃的女代表，女代表稱該投資計劃名為「Cities Upliftment Program」，款項用於發展美國一地區，由紐約聯邦儲備銀行監管。投資者需至少投資1000萬元，款項會先存人一名指定律師的戶口100天。投資者除可獲得高回報，他和家人並可取得美國「綠卡」。女代表並提供文件證明，包括美國領事館的委任文件。

投資1千萬美元可獲每天2千萬美元回報

X聽罷表示有意投資，並簽下申請表。女代表於2014年10月15日，向X出示批准通知書。該通知書由「Rienze Edwards」簽署，並提及X可於75個銀行工作天內，每天獲得2000萬美元的回報。

被告5天後把錢匯至新加坡

X同日把1000萬美元轉帳至被告的銀行戶口，又和女代表到律師樓，和被告見面。被告當時強調他只是代投資者保管款項，不會挪用。惟被告於同月20日，擅自把X的款項轉至另一名新加坡女投資者的戶口。

X曾多番要求被告還款不果

於2015年3日，女代表向X稱被告的戶口出現問題，X要稍遲才可收到回報。其後，X從新聞得知被告捲入一宗刑事案件，擔心他的投資不保，遂要求被告退款。於2015至2018年間，X多番聯絡被告，惟對方不願會面，並不斷推搪拒還款。

調查後發現被告亦曾受騙

X最終於2019年4月報警，被告同年6月被捕，他在警誡下保持緘默。警方在其住所找到文件，包括被告去信美國領事館和向本港警方報案，提及他被遊說加入涉案計劃。他起初不虞有詐，直至發現有銀行文件屬虛假，才驚覺計劃是騙局。Edwards是騙局的主腦，遊說被告投資4000萬美元，但被告財力不足，只投資1350萬元美元。此外，文件亦包括被告在美國作出的法定聲明，聲明提及被告曾向美國聯邦調查局等報案。

投資計劃回報率是美國債的263倍

會計師指，涉案的投資計劃回報率，為美國國庫債券的同期回報率的263倍。

辯方律師求情時指，被告亦是投資計劃的苦主，案中未有得益。為了賠償投資計劃的受害人，被告用了愚蠢的方法。他亦有報案，嘗試令詐騙集團的主要人物落網。

案件編號：HCCC350/2020