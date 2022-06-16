洗車員與3少年劫車　遭警開槍仍照前衝　揭因販毒未遂欠債犯案

洗車員夥同3名16至18歲少年，網僱一輛七人車，途中用刀指嚇司機，劫走司機身上約1千元現金後，再駕駛其七人車逃走，途中卻遇警方追截，更有警員開槍，但他們仍繼續前行至車撞欄桿為止。4人今(16日)在高等法院承認搶劫及危險駕駛等罪名。洗車員被捕後稱，他曾答應為人販毒，但毒品卻被劫走，他因而欠下對方80萬，從而被指示犯下本案。法官把案押後至7月21日判刑。



四名被告：陳鉅耀（20歲，跟車工人）、王子樂（18歲，學生）、羅雪浩（30歲，洗車員）和黎泳伸（19歲，學生）。庭上透露，陳和羅均有案底，四名被告各承認1項搶劫罪，陳另承認1項危險駕駛罪，王另承認1項串謀販毒罪。陳、王及黎案發時僅16至18歲。

稱往流浮山途中持刀指嚇司機

案情指，事主於2020年4月3日收到訂單要求往流浮山，遂開其七人車到大圍接載四名被告。期間黎聲稱暈車，事主停車查看，卻遭羅從後用刀挾頸打劫，事主只好交出身上1000元現金及車匙。4名被告立即駕走其七人車，事主報警求助。

警員曾向車頭開槍

約半小時後，警方在粉嶺公路發現涉案七人車，便響號追截，七人車以時速116公里行駛，雙方追逐約11公里後，七人車因交通擠塞而慢駛，另有一輛警方電單車到達，並在七人車後方約7米位置，七人車突倒車撞向鐵騎，車上的交通警即跳車逃生。另外兩名剛下警車的警員見狀，即拔槍戒備，並向七人車發出口頭警告，惟七人車繼續駛向其中一名警員，警員遂向車頭開一槍，但七人車未有停下，撞到一部警車下仍繼續加速，終失控撞到欄桿才’停下。

羅稱曾替人販毒但毒品被劫走

4名被告當場被捕，在警誡下，羅稱曾幫一名叫「金魚」的人販毒，但毒品卻被劫走，他因而欠下對方80萬，遂要在其指示下犯案；王則稱因經濟困難，在羅招募下加入。

陳稱受疫情影響收入減而被利誘

陳的代表律師求情指，陳為跟車工人，因疫情而收入減少，一名叫「金魚」的人趁機利誘陳。陳在案中非主腦，他和其他被告一樣被操控。此外，陳因驚恐才干犯危險駕駛罪，向受害人致歉，望他們原諒其鹵莽行為。

案件編號：HCCC179/2021