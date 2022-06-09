小一報名｜福建附小設2階段各2輪面試　校長分享2個必睇學生特質

福建中學附屬學校是位於油塘的直資英文小學，是家長心目中的熱門小學之一。該校在6月1日開始接受小一報名，面試設有2個階段，如未能通過首階段的2輪面試，有5類考生有機會獲得「重賽」機會，不會「一試定生死」。校長徐區懿華分享面試時必睇學生的2個特質，學校亦很重視家校合作，假如家長也認同一本書的內容，相信彼此在教養學生的路上更能並肩同行。



福建中學附屬學校開始接受小一報名申請，由網上系統提交申通表格。徐區懿華校長表示，學校不需家長遞交學生的個人檔案（Portfolio），申請表格上有選項可以讓家長提交3項學生的證書或獎項，家長可以揀選最能表現學生特質和才能的頭三項填上。

學校設2個階段收生面試

徐校長指，學校設有兩個階段收生，各設2輪面試，現時開展的為第一階段收生程序。她表示面試都希望盡量面見學生，即使疫情影響亦會用Zoom代替，不需家長為學生拍片。在首輪面試之後，大約有500至800人可進入次輪面試，學生通過兩輪面試便可獲得取錄通知。

校長透露，面試大約1小時，會以問答、對談、遊戲、活動的形式進行，範圍是普通幼稚園K2、K3程度的知識。面試亦會有廣東話、英文和普通話的環節，如果小朋友母語非廣東話，可以先通知學校，將廣東話環節改為英文或普通話進行。

而在2023年2月將展開第二階段收生，徐校長分享有5類申請學生如在第一階段收生落選，亦有「重賽」機會，分別是在校學生的弟妹、臨場失準的學生、表現優秀但未進入次輪面試的學生，以及遲了報名的學生。「如果家長擔心小朋友參加咁多次面試會有壓力，都可以選擇用第一階段面試嘅成績嚟排名。」徐校長說。

學校重視2項特質

徐校長又指，學校十分重視學生的英語能力，因為該校為全英語教學，術科如音樂、體育、美術課都以英語上課，學生必須具備足夠的英語能力，才能跟上日常課堂學習。

此外，學校亦十分重視學生的品德行為，「呢個並唔係臨場教、上面試班就可以立即教到，要睇家長平日嘅教育。如果講完早晨，轉頭就同小朋友打交，咁都係唔得」。很多家長都喜歡讓小朋友帶一本圖書，表現愛閱讀的一面，徐校長則指歡迎小朋友帶一本圖書來打發時間，配合日常閱讀的程度即可。

她亦表示，學校是一個健康的社群，能夠接納不同性格的小朋友，而福小的學生普遍都有一個特質，就是擁有「成長性思維」，喜歡接受挑戰，不輕言放棄。

（福建中學附屬學校提供）

重視家校合作

小朋友的教育有賴家校合作，徐校長亦坦言在收生過程中，會向家長派發問卷，雖然不計分但亦是認真的環節，希望彼此交流對教養小朋友的看法。同時，學校亦會不時舉辦家長學堂和講座，期望家長踴躍參與。

「如果家長都閱讀過呢本書《海豚育兒哲學》（台繹：《哈佛媽媽的海豚教養法》），都認同書中的教養方法，相信同學校都好夾。」徐校長說。