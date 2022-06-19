廉政專員白韞六將退任　讚接任者胡英明有經驗及能力帶領廉署

廉政公署ICAC由昨日（18日）起，一連三日在中環大館舉辦「傳誠之旅」活動，讓市民見證今昔工作及歷史。廉署於今日（19日）舉辦「傳誠之旅」啟動禮，即將退任廉政專員的白韞六表示，本港目前貪污情況受控，國際清廉排名由1997年的18名躍升至今年的12名。



白韞六相信接任廉政專員的前懲教署署長胡英明有能力繼續帶領廉署；至於會否繼續擔任國際反貪局聯合會主席，他坦言原則上不可再擔任主席，退任後會先稍作休息。



廉政專員白韞六即將退任，認為接任的胡英明有豐富的經驗。（羅君豪攝）

白韞六在啟動禮致辭表示，廉署一直致力向市民，尤其是青少年推廣廉潔、守法及誠實的核心價值，自2015年推動的「全城．傳誠」倡廉計劃，多次推出別具特色的宣傳項目，至今已得到1,000機構支持，累計接觸300萬人次。

白韞六料退休後不能續任國際反貪局聯合會主席

白又表示，2022年將是另一個里程碑，今次「傳誠之旅」為香港回歸25周年的活動之一，希望市民透過三日在大館的體驗式展覽，進一步了解反貪歷史及廉潔訊息。他指現時社會整體比以前更加廉潔，回歸前市民擔心貪污會在回歸後惡化，但從廉署的分析及國際機構評級，清楚顯示貪污在香港繼續有效受控，在教育宣傳方面亦取得成功。

國務院今日任命新一屆特區政府班子，懲教署前署長胡英明將接任廉政專員，白認為胡英明有豐富經驗，相信有能力帶領廉署前行。他又慶幸自己在廉署工作10年，並以廉署引以為傲。至於會否繼續擔任國際反貪局聯合會主席？他坦言原則上不可再擔任主席，辭任後會先稍作休息。