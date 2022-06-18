廉署招牌咖啡杯大館有得睇　反貪展覽今起一連三日舉行免費入場

今年是香港回歸25周年，廉政公署推出「傳誠之旅」活動。廉署由今日（18日）起，一連三天在中環大館舉辦的體驗式展覽暨「誠信定向」活動，市民可免費入場。廉署表示，參與市民可親身體驗場區設有的三個互動遊戲，包括反貪的砌字遊戲、協助調查人員蒐證遊戲和模擬人生旅程遊戲。現場亦設有大型咖啡杯等，可供市民「打卡」。



葛柏貪污案在大館前身的中央裁判司署審理

廉署表示，活動於今日下午2時開始，位置為大館檢閱廣場。廉署解釋，活動選址大館是因前總警司葛柏貪污案曾在大館的前中央裁判司署審理，而「葛柏案」是廉署於1974年成立後首個重要的反貪任務，其後葛柏被引導回港受審並成功定罪，形容是別具意義。

今次反貪活動包括展出相片及模型，介紹「廉署的第一次」、「廉署之最」及從「衣、食、住、行」的角度展現香港的反貪歷史及重大案件；展覽亦首次展出廉署不同年代製作的宣傳教育品。另外，參加者亦可親身體驗場區設有的三個互動遊戲，而現場設有多個「打卡位」，包括大型咖啡杯及多款AR拍照道具。

廉署又於大館舉行定向活動，參加者透過手機或活動場刊的指示，到場內不同地點（checkpoint）「打卡」，以及接受誠信測試或完成任務，就可獲得「地標印章」，集齊指定數量可換領限定紀念品。

廉署亦推出「伴你『誠』行」網上平台網上，當中包含互動地圖及特派任務，市民可親身或在線上遊走不同主題路線，探索全港近50個載有反貪蹤跡的景點，如油麻地果欄、廉政公署訓練營和終審法院大樓等。