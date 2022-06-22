校園天地｜聖公會油塘基顯小學　油基同理深度行

同理心，很深嗎？

過去兩年多，學生經歷學習上很多轉變，如何安排才能讓他們重新適應群體生活，在同儕中重獲愛與關係，對校園建立更深的歸屬感？聖公會油塘基顯小學蘇詠思校長認為，『同理心』正是一個重啟人與人關係的關鍵切入點。而這種美好的特質，很深奧的嗎？（內容由聖公會油塘基顯小學提供）



概念不深，意義深

蘇校長和團隊認為，從知識和行為層面來看，同理心一點也不深，但要從心而發，真正連結別人感受，則需要很多反思和實踐，值得深入了解背後的意義。因此，學校在復課之初，即調節教學進度及時間表，舉行一個名為「油基同理深度行」的全校活動，活動突破了以往多數以「人」為對像的設計，而是以「動物」為主題，故又名「Animals May」，讓同學思考人和萬物間的關係，也更多了解相關的社會現況。

同理森林1（聖公會油塘基顯小學提供）

來！一起深度行

活動以多元形式進行，如電影、討論、動手、服務、探訪、捐贈、實踐等，教導學生易地而處、將心比心。其中「同理心思」及「同理心恩」，就是由蘇校長及宗教科老師，在早會時段以校園處境、生活小故事及聖經中主耶穌愛的事跡為「Animals May」揭開序幕，鼓勵同學要有真正站在別人位置去感受的心態和能力，了解別人的處境和需要。

「同理心舒」、「同理心觸」

閱讀是學習中重要的一環，感謝老師為圖書館打造「同理心舒」閱讀區，讓同學能從不同的有趣故事和人物角色中，加強認識同理心，增添學習趣味。為讓同學對動物主題有更真切深刻的體會，學校在「同理心觸」部份，更邀請了非牟利獸醫服務協會（NPV）到校講解被遺棄動物流離失所的境況，及不同繁殖場動物的需要。再由培育組劉佩儀主任分享繪本故事，引導同學思考生命的重量和價值，加深認識動物權益，又介紹社會上部份動物守護機構，向不辭勞苦的義工團體致敬。願同學們都能明白到「愛護動物，尊重生命」的重要。

同理森林2（聖公會油塘基顯小學提供）

「同理深信」及「同理心織」

回應是教育中重要的部份。為鼓勵同學對學習多加反思，老師邀請同學動手做，把許多感想和感動、許多感謝和鼓勵的話語化成文字，藉著精心設計的心意卡，向動物守護者及義工表達感激和支持。又教導同學發揮創意，善用舊衣物，親手裁剪製成獨一無二又實用的環保袋，可於日常或遛狗時候使用呢。

同理閱讀區及DIY手作（聖公會油塘基顯小學提供）

「同理森林」

整個活動共中一個重點，是學校聯同「Why Not Education」的林秋霞老師及其團隊，為四年級同學舉行一連四天的「同理森林」奇幻之旅！在這個體驗式主題學習週裡，老師與同學齊集在佈置成森林場景的禮堂中，透過電影欣賞、角色分析、導師生命故事、反思及匯報等，在認知、情感、行動三方面，裝備有關「LOVE」「理解、接納、尊重、仁慈」四個元素。在這數天，師生都有很多感人的分享，孩子也寫下很多很多真摰的回饋，如：

＊我學會用「假如我是他」去思考、感受別人的感受

＊我明白了同理心是探索的過程、陪伴的歷程、一種關懷的方式

＊相信每一個人都是獨一無二的

＊一件開心的事，能為人為己帶來幸福

＊一顆美好的心、與別不同的心，使人變得善良

同理森林3（聖公會油塘基顯小學提供）

「同理心呈」———

另一倘令同學十分期待的環節，是探訪狗場！我們明白，愛心需要行動來傳遞。感謝贊助機構包括「雀巢香港」、「專業寵物有限公司」及「將軍澳獸醫診所」，讓我們可將物資分別送往送往「沙律貓狗之家MCCC」和「阿棍屋House of Joy and Mercy」。由於疫情舒緩，校長、老師及學生代表更能親自探訪阿棍屋！同學對於狗場實況很感興趣，希望小小付出，能給予被棄動物一點關愛和溫飽，更能成為孩子心靈中美好的種子，將來感染更多人！

除了動物，我們當然教導同學更需感謝父母、善待家人。六月父親節的時候，學校設計了「同理心Sing」，由蘇校長也特地將歌曲「分分鐘需要你」重寫成歌頌父愛的歌詞，帶領同學錄唱，感謝父母親的辛勞，為他們送上祝福!

探訪狗場（聖公會油塘基顯小學提供）

同理心星，每人都是一顆小星星

願油塘基顯的孩子，能一直沉浸在Animal May滿滿的愛裏，懷抱著正向的價值觀，也像一顆顆小星星，每人堅持散發微小光芒，能令世界更光明、更燦爛！

（內容由聖公會油塘基顯小學提供）

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