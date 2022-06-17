校園天地｜聖公會基德小學　小小奧運會

東京奧運及殘奧運動會圓滿結束，中國(香港)健兒奪取金銀銅牌使人興奮，一幕幕令人振奮的場面，讓全城市民留下難忘的回憶。為培養幼兒對體育的興趣，鼓勵他們從小鍛煉身體，聖公會基德小學為黃大仙區幼稚園生及家長籌辦了「小小奧運會」，讓他們一嘗當運動員的滋味。（內容由聖公會基德小學提供）



（聖公會基德小學提供）

提倡運動精神，鼓勵親子交流

「小小奧運會」提供八項競技活動予親子參加，除了常見的足球、籃球、體操及跳高外，還有平常較難接觸的射擊、划艇、劍擊及地壺球。當中的項目不但考驗健兒的手眼及肢體協調，更要考驗大家的團隊精神，家長和子女只要在限時內合作完成最少五個運動項目，就能取得金牌。所以大家一開始已很專心聆聽主持人講解活動細則，務求在是次競技運動中脫穎而出。那未能爭奪獎牌的健兒怎麼辦？劉強校長表示:「運動不只輸贏，我們更想幼童學習那堅毅不屈、勇敢向前的態度。所以每位參與者只要積極參與，我們都會給予嘉許獎，以表揚每位的付出和體育精神。」

反應踴躍，受家長歡迎

是次活動反應踴躍，學校一共收到30間幼稚園超過100對親子報名，惟考慮防疫安排及人流限制，最後只能以抽籤方式招待部分親子參加。有參與的家長表示:「疫情下待在家的時間多了，親子活動比以往更少，欣賞學校為區內幼童籌辦競技活動，讓我們體驗了未試過的運動項目，度過了一個親子同樂的早上。」劉校長亦表示:「是次活動除了延續奧運精神，亦提供一個讓親子交流的機會。運動能釋放我們體內的安多酚及有助提升快樂情緒，我們期望在疫情下能把正能量帶給各個家庭，讓更多家長及小朋友體驗運動的樂趣。」

孩子胖了

運動除了令人放鬆心情，最重要是令身體健康。現時世衞建議5至17歲兒童每天進行至少60分鐘(累積計算)中等至劇烈強度的體能活動，但疫情無疑使運動的難度增加。衞生署指出，疫情下兒童及青少年超重及肥胖問題有轉差跡象，其中幼小學生的超重及肥胖學生比率由疫情前約13%增至20%。有專家指出，若兒童早在4至6歲已出現癡肥，即使將來減肥後，患上糖尿病及高血壓等慢性病仍會較常人高出數倍。

（聖公會基德小學提供）

管理學生體重，協助學生建立健康生活

聖公會基德小學深明健康生活應由小做起，學校一直為學生提供各種訓練，包括: 田徑、布袋球、排球、足球、乒乓球等，並參與了康文署的SportACT獎勵計劃，鼓勵學生建立健康的生活模式。體育科主任文裕彤老師表示:「學校為關顧體重超標的學生，成立了體重管理小組，由體育科老師為目標學生進行一星期兩日的晨操活動。活動中還加入電子器材，如跳繩機及反應燈，以提升學生做運動的興趣。」學校早前更獲香港電台邀請協助拍攝《鏗鏘集》節目《孩子胖了》，以關注及改善學生體重。

2021年絕對是香港體壇豐收的一年，港隊在東京奧運取得一金兩銀三銅的佳績，一次又一次打破的游泳紀錄，讓在家中觀看賽事直播的我們歡呼不已。期望我們不只做觀眾，而是坐言起行，和學生們一起養成每天運動的習慣，一起抵抗病毒、健康成長。

（內容由聖公會基德小學提供）

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