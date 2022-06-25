「有肉地」有市場　大碼女做模特兒　搣甩自卑展現自信美

「肥妹」——在你眼中仍是一個負面標籤嗎？早於10年前，街上還是充斥著瘦身纖體廣告，肥胖彷佛與美麗拉不上關係。來到2022年，社會對於「肥妹」似乎減少了從前尖酸刻薄用詞，大眾亦開始用較友善眼光看待肥胖的女生。模特兒不再只有纖腰和長腿，最近加入大碼模特兒公司的梁翠兒(Charli Leung)和趙漫楹(Audrey Chiu)，都不約而同認為美麗不是建基於身形，而是內在的自信和自愛。



每個人把尺都唔同，最主要係你自己把尺放喺邊。 梁翠兒(Charli)

大碼模特兒梁翠兒(Charli Leung)和趙漫楹(Audrey Chiu)都認為美麗不是建基於身形，而是內在的自信和自愛。(郭曉韻攝)

「有人覺得瘦先係靚，有人覺得有腹肌先係靚，每個人把尺都唔同，最主要係你自己把尺放喺邊」，26歲的自由工作者梁翠兒(Charli)，今年剛加入模特兒公司「肉肉事務所」成為大碼模特兒。梁坦言成為模特兒是自己夢寐以求的機會，「幾年前我已經有呢個想法，因為我很鍾意打扮，我都好想試吓做模特兒，可惜當時嘅市場冇」。她認為成為模特兒後，可以告訴別人大碼女生都是富有魅力。

到底呢個標準係點嚟嘅呢？從來都係人哋去跟個標準，但冇人質疑過標準係點定出嚟。 趙漫楹(Audrey)

當大眾追捧瘦身風潮，34歲任職臍帶血庫顧問、同屬大碼模特兒的趙漫楹(Audrey)不禁質疑，「到底呢個標準係點嚟嘅呢？從來都係人哋去跟個標準，但冇人質疑過標準係點定出嚟」。作為大碼模特兒，她認為自己多了一份使命感，「可以令更多女性理解自己嘅價值，無論係任何身形都要知道，自愛嘅重要性」。

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身形肥胖受盡歧視欺凌 「我肥係咪罪呢？」

在鏡頭面前，她們能自信地擺起姿勢展現美態，鏡頭背後的她們卻曾是飽受大眾批判的「肥妹」。提及小時候的經歷，梁翠兒(Charli)指自己從小到大都被人稱為「肥妹」，尤其中學時期流行纖體，為了變瘦她試過吃減肥藥，藥物帶來的副作用卻同時是令她清醒的原因，「我瞓唔到覺，會手震，唔想食嘢。呢啲都令我嘅生活更唔開心更加頹廢，我就覺得點解要辛苦自己呢？」

梁翠兒(Charli)指自己從小到大都被人稱為「肥妹」。(受訪者提供圖片)

伴隨趙漫楹(Audrey)成長的則是被同伴的排斥，一度質疑自己，「係咪我好有問題呢？」、「我肥係咪罪呢？」，由不斷的自我質疑到患上抑鬱症，更一度想過輕生，「最深刻係集會時，我坐嘅嗰行係冇一個同學坐低，老師會見到點解Audrey坐嗰行會冇同學坐嘅呢？」

趙漫楹(Audrey)(左一)中學時期曾因肥用而被同濟排斥。(受訪者提供圖片)

「有肉地」成市場價值

談及如何重拾自信，趙漫楹(Audrey)憶起在大學時期曾參加戲劇學會，並認識了畢業後從事電影行業的大學師兄，有一天師兄邀請她拍攝電影，對方表示需要一個「有肉地」的女生，兩人一拍即合，「拍戲嘅過程好愉快，導演係好欣賞，冇人歧視我，佢哋正正就係需要咁樣嘅人，開始就發覺原來身形較大嘅人，都係有佢嘅價值同市場」亦令她相信任何身形的人，只要將自己才能和性格展現出來，便會變得有光彩。

趙漫楹(Audrey)曾參演不同的電影及廣告拍攝，令她發現原來體型較大的人都有其價值。(受訪者提供圖片)

至於梁翠兒(Charli)則坦言自己較為幸運，求學時期沒有被同學欺凌，但卻曾於街上被陌生人用言語傷害。正當懷疑自己時，身邊的朋友都紛紛鼓勵她，「可能你瘦咗反而冇咁好睇」，令她自信增加，更開始悉心打扮，慢慢學會了欣賞自己。

梁翠兒(Charli)坦言自己較為幸運，身邊的朋友都鼓勵她，令她學會了欣賞自己。(受訪者提供圖片)

二人均寄語現時仍為身形感困擾的女士們，要學會欣賞自己，做自己想做的事，找回自己的價值，從而建立自信。只因比起身形和外表，學會愛惜自己才會更耀眼。