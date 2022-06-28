國安法兩年︱警拘約200人　初選案被捕者還押480日　時間長受關注

《港區國安法》到本周四（30日）便實施兩年，警方國安處共拘捕196人。過去一年有不少矚目案件，包括：支援反修例被捕人士的「612基金」5名信託人被指「勾結外國勢力」；現已停運的《立場新聞》及《蘋果日報》多名高層被捕；支聯會主席及副主席涉「煽動顛覆國家」被捕。



涉及「顛覆國家政權」罪的「初選案」至今仍未開審，30多名被捕人已還柙超過480日。外界關注長期關押造成不公，前保安局局長黎棟國指出，案件具嚴重性且涉及大量被告，法律程序必然需時，他稱理解公眾關注，但相信不涉及不公，而《國安法》亦訂明必須要盡速審理相關案件，至於是否需要檢視保釋門檻，他強調《國安法》由中央頒布，非香港能處理。



▼5月24日 「612人道支援基金」6名信託人上庭▼



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梵蒂岡曾就陳日君被捕表明極度關注

國安處至今拘捕196人，涉嫌從事危害國家安全的行為和活動，已檢控超過120人，及5間涉及《蘋果日報》、《立場新聞》及支聯會公司，過去一年國安處有多宗甚為矚目的拘捕行動，今年5月，警方以「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」拘捕「612基金」五名信託人，當中包括天主教香港教區榮休主教陳日君樞機。

天主教香港教區事後發聲明，指極度關注樞機情況及安全，熱切地為樞機祈禱，促請警方和司法機關，能以合乎情理及公義原則來處理事件。梵蒂岡亦表明極度關注事態，梵蒂岡國務卿帕羅林（Pietro Parolin）開腔表達關懷，對此感到非常難過。

《立場新聞》案



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《立場新聞》七人被捕 涉《蘋果日報》案拘14人

傳媒行業方面，國安處在去年12月至今年4月，先後拘捕《立場新聞》七人，涉及「串謀發布煽動刊物罪」；至於壹傳媒集團《蘋果日報》，警方持續兩年的行動中，以「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」拘捕14人。

已解散的支聯會亦有七人被捕，當中前主席李卓人、前副主席何俊仁及鄒幸彤被控「煽動顛覆國家政權」，鄒幸彤連同其餘四人亦涉及「沒有遵從通知規定提供資料罪」。

壹傳媒集團



國安法指定法官也關注還柙時間過長

外界關注涉國安法案件還柙時間過長，國安法指定法官杜麗冰在今年4月處理一宗「初選案」保釋申請時，於判辭提出關注，認為案件進度延誤，建議設立限期，以決定是否需初級偵訊。

現時國安處拘捕人士中，有約80人正還柙候審，壹傳媒創辦人黎智英在2020年12月涉違《國安法》被捕，他在2021年4月因多宗非法集結案判監20個月，但其國安法案件仍未開審；至於《蘋果》時任行政總裁張劍虹、副社長陳沛敏、總編輯羅偉光等，截至今年6月30日，已還柙超過一年。

「初選案」34名被控「顛覆國家政權」罪的還柙人士，由2021年1月被捕起計，大部份已還柙超過480多日，多名涉案人士曾先後申請保釋遭拒。其餘還柙人士中，網台主持尹耀昇（傑斯）被控資助他人分裂國家、洗黑錢等，還柙超過500多日。

「初選案」



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10宗國安法案件審結 定罪率100%

據保安局數字，截至本月有10宗國安法件案已完成審訊，全部人經已被定罪，定罪率100%，其中6人違反《香港國安法》，包括首宗國安法案件唐英傑、「美國隊長2.0」馬俊文、前學生動源鍾翰林等，其中唐英傑被判囚9年，法庭審訊亦裁定，案中展示「光時」旗，含有港獨意義，可視為煽動他人作分裂行為。

保安局前局長、新民黨立法會議員黎棟國指出，嚴重案件法律程序一般需時，只是公眾未必留意。（資料圖片）

黎棟國不認同刻意拖延 是否檢視由中央決定

保安局前局長、新民黨立法會議員黎棟國指出，涉及謀殺等嚴重案件，法律程序一般需時，只是公眾未必留意， 「初選案」同屬嚴重案件，加上涉及大量被告，各自的律師各有考慮，部份正在申請保釋，控辯雙方亦需要先同意案情，若牽涉認罪或抗辯需要時間處理。

黎棟國續指，《國安法》訂明須要盡速審理相關案件，相信相關部門會跟進，「明白外界有疑問，但如果有刻意拖延，存有不公平，被告律師已經同法官提出咗，應該係要整件事嚟睇。」

對於有意見提出檢視保釋門檻，黎棟國表示，《國安法》由中央政府訂立，非香港能處理，重申指定法官會按第42條規定——「除非有充足理由相信其不會繼續實施危害國安行為，否則不得准予保釋」。

行政會議成員、資深大律師湯家驊 。（資料圖片）

湯家驊：難評論成效 討論是否公平言之過早

行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，國安法實施兩年，雖然本港看似平靜，但現時仍然有個別人士涉違國安法被捕，難以評論成效，「國安罪行係非常嚴重，一般都較難保釋，相信唔關乎政治元素，現階段評論是否公平屬言之過早。」