林鄭稱香港基礎空前穩固　過去5年維護國安、完善選制成就顯著

香港回歸25周年，即將卸任的行政長官林鄭月娥接受人民日報和新華社訪問，談到香港的未來前景，她指「一國兩制」在香港成功實踐，過去5年雖然面對很大挑戰和困難，但已經回到正確軌道，今天香港比過去任何時候都穩固，只要抓好經濟發展，用好獨特優勢，在中央堅強後盾支持下，確保「一國兩制」行穩致遠，對香港的發展充滿信心。



修例風波揭示無機制維護國安非常危險

林鄭在訪問中回顧5年工作，她說，最令人興奮的是粵港澳大灣區建設，2018年9月廣深港高鐵香港段開通，同年10月港珠澳大橋通車，2020年8月蓮塘/香園圍口岸啟用，三大跨境基建推動大灣區形成「一小時生活圈」。

她又指，「修例風波」讓各界充分認識到，作為國家的一部分，香港沒有一套健全的法律制度及執行機制去維護國家安全是非常危險，若然不設防，讓外部勢力利用香港做危害國家安全的事，不單會威脅香港社會的安全與穩定，也會對國家及內地同胞帶來很大的風險。

林鄭認為，中央在關鍵時刻果斷地制訂《港區國安法》、「完善選舉制度」等一系列標本兼治的舉措，使香港局勢由亂到治，重回正軌，「修例風波」讓她及管治團隊更加看清楚香港形勢的複雜性，「一國兩制」要在實踐中不斷完善和推進。林鄭說，今天的香港比過去任何一個時期，都擁有更加穩固的基礎，確保「一國兩制」行穩致遠，保持香港長期繁榮穩定。

一國兩制成功實踐回正軌 中央後盾未來更好

林鄭月娥又指，「一國兩制」是非常偉大的構想，也是一個開創性的事業，香港保持穩定繁榮，國際金融、航運、貿易中心地位穩固，創新科技、文化藝術事業蓬勃發展，賴以「一國兩制」過去25年在港成功實踐。

林鄭月娥表示，過去五年在中央及特區政府和社會各界的共同努力下，香港在維護國家安全、「完善選舉制度」、落實「愛國者治港」原則和融入國家發展大局等方面取得顯著成就，她對香港未來經濟社會發展充滿信心。