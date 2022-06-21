韓國開關｜7.1起恢復免簽證入境　6.30起網上申請　康泰即推7天團

【韓國開關2022/韓國旅遊/韓國入境/韓國簽證】韓國領事館公布，由7月1日起恢復網上「K-ETA」的申請，即港人再不須親身到領事館排隊辦理簽證，最快於6月30日韓國時間凌晨零時接受申請，有效期為兩年，可重複使用，意味韓國旅遊在望。惟現時每日簽證申請上限為30人，文件並未提及7月後的相關限制。



網上申請「K-ETA」︰按此

特區護照及BNO持有人須辦K-ETA 有效期兩年可重覆使用

韓國領事館網頁宣布，由7月1日凌晨零時起（韓國時間）起，香港特區護照及英國國民海外（BNO）護照持有人，可免簽證入境。但入境韓國前，須申請「K-ETA」並獲得許可，才准登上前往韓國的飛機或船舶。

「K-ETA」須在網站申請，最快於6月30日凌晨零時（韓國時間）接受申請。申請成功後，有效期為兩年，期間可重複使用，申請費為1萬韓元，即約港幣60元。不過公告並無提及每日申請人數限制。

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目前每日簽證申請上限為30人

至於7月前入境港人，仍需按目前的規定，即須親身到韓國駐港領事館申請，時間為周一至周四，上午9時正至11時半，無須預約，僅接受當面申請。每日申請人數限制為30人，而該簽證只能入境使用一次。

如有任何問題，可透過電郵（hkg-visa@mofa.go.kr）或電話（2529-4141）向領事館查詢。

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