韓國開關｜6.1起重發旅遊簽證教學　不設預約　每日申請名額僅30

【日本開關/韓國開關2022/韓國旅遊/社內相親】除了日本宣布6月10日恢復開關，其實韓國早前亦公布，6月1日起恢復對一般國家（Level 1）公民發放短期訪問簽證（C-3）及電子簽證，港人韓國旅遊在望。



至於該短期訪問簽證（C-3）的有效期為3個月，准許在韓國逗留90天。惟申請簽證過程中，涉及網上填表，及親身到領事館辦理手續，因此下文將詳盡介紹整個申請流程。



簽證有效期3個月 最長可逗留90日

短期訪問簽證（C-3）的對象為一般國家及地區（Level 1）的公民，港澳地區亦包括在內，准許以旅遊、商務活動、探親、療養和會議等目的申請。該證最長可在當地逗留90日，簽證的有效期為3個月，只供一次入境使用。

根據韓國領事館的文件顯示，由6月1日起恢復旅遊簽證，申請時間為周一至周四，上午9時正至11時半，無須預約，僅接受當面申請。每日申請人數限制為30人，等候區限制至10人以內。

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電子申請表格須以英語或韓語填寫

申請人須前往指定官方網頁，以英語或韓語填寫電子申請表格（按此）。在成功遞交表格後，須於上述時間，親身到韓國領事館遞交資料，包括相片、個人護照等，費用為320元。

須注意的是，電子申請表格內的相片，以及親身遞交的相片，必須相同；而電子表格亦不能留有空白，否則申請將有可能被拒；惟父母可為子女簽字。

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審批時間最快7日 成功申請有短訊通知

至於簽證的審批時間，為最少7個工作日（周六、日及公眾假期除外）。申請人獲批後，將收到手機短訊通知，並根據所指示的時間，於周一至周五，下午1時半至4時半，到領事館取得簽證。

須注意的是，上述安排僅適用於香港及澳門特區護照、英國國民（海外）護照持有人。而在新冠爆發前簽發的多次入境簽證（C-3-4簽證），若有效期未過，仍可於6月1日起再次使用，毋須另外申請簽證。