元朗天水圍停電．交通消息｜天水圍站一度無電力供應暫停載客

元朗中電電纜橋今晚（21日）7時許起火，導致天水圍及元朗大停電，港鐵晚上公布天水圍站暫停服務，屯馬線以荃灣西為終點站。直至約8時荃灣西至屯門站恢復供電，天水圍站電力供應亦恢復，可重新開放服務乘客。



▼6月21日晚 元朗、天水圍大電停▼



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【21:10】港鐵表示，晚上約7時20分，因電力公司供電中斷，港鐵天水圍配電站所供電的車站和路段受到影響，導致屯馬綫由荃灣西至屯門站一度暫停列車服務。車務控制中心隨即啟動供電應急方案，從葵芳配電站供電予受影響路段，期間港鐵安排額外人手協助乘客，屯馬綫列車服務於7時55分恢復正常。

【20:40】天水圍站外天福路天耀路十字路口交通燈無電，警員在場人手指揮交通，出現大塞車。

【19:58】 港鐵表示，現時荃灣西至屯門站恢復供電，屯馬綫列車服務陸續恢復正常。天水圍站電力供應亦已恢復，可重新開放服務乘客。港鐵補充，輕鐵服務無受影響。

港鐵輕鐵線在停電期間一直維持服務。（何瑞芬攝）

【19:50】九巴表示，港鐵屯馬綫來往荃灣西站及屯門站的列車服務暫停，正密切留意客量，加強屯門、元朗及天水圍的巴士服務。

【19:47】港鐵表示，由於電力公司供電故障，影響到屯馬綫荃灣西至屯門站的供電，荃灣西至屯門站暫停列車服務，屯馬綫烏溪沙至荃灣西站來往方向維持6分鐘一班車。天水圍站亦由於停電關閉，港鐵正安排免費接駁巴士行駛暫停列車服務的荃灣西至屯門站。港鐵呼籲乘客為行程預留充裕時間及考慮使用其他交通工具。

【19:30】多名網民指天水圍、元朗皆有停電情況。其中，天水圍站整個車站沒有電力，店舖沒有任何燈光。《香港01》記者於荃灣西鐵站所見，港鐵現安排荃灣西為終點站，乘客需要轉乘其他交通工具往屯門、元朗，稍後亦會安排巴士接載。

【19:24】天水圍、元朗大規模停電，屯馬綫天水圍站免費出閘疏散乘客，暫停服務。手機網絡服務難以接通。