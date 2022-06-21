大停電｜朗屏、天暉路社區會堂作臨時庇護中心　警設4報案室熱線

今日（21日）晚上7時許，元朗中電電纜橋起火，元朗、天水圍及屯門北部大停電。政府宣布，因應元朗擴業街的火警及其引起的停電事故，元朗民政事務處已開放朗屏社區會堂以及天暉路社區會堂作臨時庇護中心予有需要的市民使用。



此外，警方表示，已加派人手於受影響地區維持治安，元朗及屯門警區服務亦維持正常，市民如有需要可致電警方或向區內巡邏人員求助。



▼火警現場情況▼



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4條警署報案室電話熱線：



元朗警署報案室電話：3661 1680

天水圍警署報案室電話：3661 1678

八鄉警署報案室電話：3661 1676

屯門警署報案室電話：3661 1670

▼6月21日晚 元朗、天水圍大電停▼



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另外，由於元朗天水圍區出現電力供應問題，康文署有18處康樂及文化場地需要提早關閉。

康文署有15處康樂場地提早關閉，包括：



鳳琴街體育館

元朗體育館

羅弼時爵士壁球場

元朗賽馬會壁球場

西菁街網球場

元朗游泳池

屏山天水圍游泳池

屏山天水圍體育館

天水圍游泳池

天瑞體育館

天水圍體育館

天暉路體育館

天水圍運動場

天業路公園人造草地足球場

天水圍公園網球場

▼6月21日晚 元朗、天水圍大電停▼

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康文署有3處文化場地提早關閉，包括：



元朗劇院

屏山天水圍公共圖書館學生自修室

元朗公共圖書館學生自修室

屏山天水圍公共圖書館。（香港政府一站通圖片）

入境處轄下的元朗智能身份證換領中心的供電亦受影響，將暫停服務，已預約的市民可在稍後日子前往換證中心辦理換證手續，而無需重新預約。