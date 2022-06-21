大停電｜天水圍家庭被迫燭光晚餐　網絡塞車街坊湧車站上網

今日（21日）晚上7時許，元朗鄺業街8號懷疑有電力公司電纜起火，火勢猛烈，導致屯門、元朗及天水圍局部地方大停電，當中天水圍更是重災區，包括整個港鐵站沒有電力，商場停電，部分交通燈亦暫停運作，而屯門醫院、博愛醫院及天水圍醫院部分非緊急服務及普通科門診診所服務亦受影響。

有元朗前區議員表示，受影響範圍包括元朗南及天水圍，亦指收到不少居民反映住所大廈升降機停電，「幾十年都未試過咁」，他指自己居住的嘉湖山莊亦大停電，被迫「享受」燭光晚餐，形容「苦中作樂」；亦有天水圍學生需要「挑燈」作業趕功課。而屯門區議員則表示暫未接獲居民求助，但正與政府不同部門聯繫，例如要求警方加派人手到受影響的藍地一帶維持交通秩序。

因應元朗擴業街的火警及其引起的停電事故，元朗民政事務處晚上已開放朗屏社區會堂以及天暉路社區會堂作臨時庇護中心予有需要的市民使用，並會密切留意情況，並與其他政府部門聯繫，為市民提供適切協助。



晚上8時，火警仍未救熄。（資料圖片/王譯揚攝）

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學生家中點蠟燭「挑燈」趕功課

元朗鄺業街8號懷疑有電力公司電纜起火，導致屯門、元朗及天水圍局部地方大停電，影響不少居民生活，當中天水圍更屬重災區。在停電時刻，有居於天水圍的家庭正在煮飯，黎先生表示，飯未住熟已停電，今餐温飽成問題，其女兒黎同學停電時正在做功課，為免明日欠交功課，只好點蠟燭「挑燈」作業。

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（香港突發事故報料區圖片）

港鐵天水圍站亦出現大停電情況，街坊羅先生表示，停電造成不少影響，本身約了女朋友在觀塘見面，突然停電又聯絡不到，「唔知點咁」，故趕往天水圍站看是否有列車出市區。他形容對香港繁榮地方大規模停電感「好罕有、好少見」，亦見街坊十分恐慌。問及女友會否「詐型」，他笑言「應該冇事嘅。」

港鐵天水圍站亦出現大停電情況，街坊羅先生表示，停電造成不少影響，本身約了女朋友在觀塘見面，突然停電又聯絡不到，「唔知點咁」，故趕往天水圍站看是否有列車出市區。（何瑞芬攝）

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天水圍站信號較穩定成居民「避難所」

受大停電影響，現時天水圍區內電話信號亦受影響，數據上網以至電話通訊均十分困難，只有港鐵天水圍站信號較為穩定，不少市民索性把車站當避難所，坐在站內乘涼或飲酒聊天。黃同學表示，自己剛在屯門下課，未料返回天水圍後遇到大停電，形容「好麻煩」，不能回家，附近店舖因停電關門，「買飯都買唔到。」他稱明日仍要上學，做不到功課，不知如何是好，只能在車站等待最新消息。

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元朗兄妹做「人肉燈泡」接母親放工

雖然元朗面對大停電，但街頭出現一幕溫馨場面。哥哥張先生與妹妹在身上掛上小燈炮，手拿一個寫有「Love」字眼的燈牌，正打算坐輕鐵前往元朗接媽媽放工。張先生表示，因網絡斷了，不知道元朗情況，亦不知元朗是否同樣停電，故兄妹希望成「人肉燈泡」，媽媽可一眼看到二人，在漆黑中仍可有愛，一同回家。他稱停電時有「少少驚」，年幼的妹妹亦稱「岩岩以為世界末日」，但很快回復鎮定。二人又稱與媽媽關係不錯，不時會接她下班。

至晚上8時許，港鐵天水圍站的OK便利店仍未恢復電力供應，需摸黑營業。而輕鐵及警署的電力供應則不受影響。

屯門區議會副主席黃丹晴表示，得悉屯門部分地區受影響停電，但暫未接獲居民求助，他指正與政府不同部門聯繫，例如要求警方加派人手到受影響的藍地一帶維持交通秩序。據了解，屯門碼頭、龍門居及豐景園一帶電力供應正常。

前區議員：幾廿年都未試過

元朗前區議員李月民指，元朗南及整個天水圍均受影響停電，「商場停晒電，好多屋苑都停𨋢，啲居民話好驚，又冇冷氣，唔知點算，有啲又話返唔到屋企，幾廿年都未試過」。當中他居住的嘉湖山莊亦烏燈黑火，他與家人亦被迫「享受燭光晚餐」，「好彩煮好飯，否則飯都冇得食」。他透露停電亦導致網絡大擠塞，「好多朋友對外聯繫也中斷」。另一名前元朗區議員林進則指，元朗大部分屋苑亦受停電影響，不少居民亦表示自己家中停電，但形容他們非常有秩序地互相幫助，「睇吓大家有冇困𨋢，守望相助。」

開放兩個社區會堂作臨時庇護中心供市民使用

因應元朗擴業街的火警及其引起的停電事故，元朗民政事務處晚上已開放朗屏社區會堂以及天暉路社區會堂作臨時庇護中心予有需要的市民使用，並會密切留意情況，並與其他政府部門聯繫，為市民提供適切協助。