大停電｜元朗居民酷熱徹夜難眠　天水圍住16樓無電梯社區會堂過夜

元朗朗屏電纜橋昨晚（21日）起火焚塌，導致元朗至天水圍大停電。記者今早到用作臨時庇護中心的天暉路社區會堂視察，據職員表示，昨晚最多人時有約百多名居民到中心借宿，幾乎爆滿，今早居民陸續收到大廈或至少屋企的大堂及電梯恢復供電後離去。

居於天富苑的劉太今早仍在中心休息，她表示昨晚家中無電力供應，炎炎夏日酷熱至徹夜難眠，但由於大廈電梯昨晚未能運作，因居於16樓，又不想行樓梯，故未有到中心過夜，直至今早電梯恢復運作才到中心休息。她指，家居仍未有電，擔心雪櫃內的食物會腐壞。



▼6.21 元朗朗屏電纜橋起火焚塌▼



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昨晚大停電，元朗民政事務處開放朗屏社區會堂及天暉路社區會堂作臨時庇護中心，予有需要的市民使用。記者今早到天暉路社區會堂視察，現場所見不少市民經已離去。

中心職員表示，昨晚有百多人到中心借宿，「成個地下都鋪晒床」，到今日凌晨約四時，居民開始陸續收到消息指家中恢復供電，便陸續回家，不過早上亦繼續有家中並未恢復供電的居民到中心稍作休息。

居於天富苑的劉太表示，昨晚家中並無電力供應，在炎熱的天氣下沒有冷氣，一家人都徹夜難眠。

好辛苦成晚冇瞓，係房度瞓吓瞓唔到，梳化度瞓吓又瞓唔到。 天富苑住戶劉太

劉太表示，昨晚原本打算到社區會堂過夜，但發現大廈電梯未能運作，因居於16樓，家中又有嬰兒要照顧，最後放棄出門，唯有在家中捱熱，幸好今早家中已恢復供水，可稍作梳洗，並於電梯恢復供電後到社區會堂稍作休息。

▼6月21日晚 元朗、天水圍大電停▼



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昨晚停電時正在街上吃晚飯，她說，回家時行了16層樓梯，直言停電「好唔方便」，手機信號又很差，「Whatsapp都send唔到出去」。她最擔心雪櫃的冷藏食品會因而變壞，「再冇電應該都掉得」。至於中電表示需兩日搶修才可恢復供電，則感到「好失望」，指如今晚家中仍未恢復供電，便會到社區會堂借宿。

另外，受大停電影響，昨晚屯門醫院、博愛醫院及天水圍醫院的服務亦受影響，醫管局今早（22日）表示，三間醫院服務已回復正常。