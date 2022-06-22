和你shop衝突｜女幼師奶茶潑兩警　認襲警等3罪　官斥不智囚4月

幼兒女教師在2019年的平安夜，在旺角「和你shop」活動中，用奶茶潑中兩名警員，早前承認非法集結及襲警等3罪名，案件今(22日)在西九龍法院判刑，裁判官徐綺薇指當時現場情況未受控，被告作出這樣的行為極為不知，或會令情況惡化，考慮到她因一時衝動犯案，而她當時的衣著亦與示威者不同，判她入獄4個月。



女被告蔡芷珺，22歲，承認於2019年12月24日，在旺角亞皆老街8號朗豪坊四樓中庭，與其他人一起參與非法集結，她亦認於同日同地，襲擊警員10186及警長33641。

紀律聆訊後或須釘牌

辯方律師求情時指，被告學業成績佳，在學時已做兼職協助家人供樓，她的父親退休後身體欠佳，被告亦有幫忙處理家務，並悉心照料父親。她持有幼兒教育牌照，明白紀律聆訊後或須「釘牌」，但仍對幼兒教育工作抱有使命，經常從事義務幼兒教育工作，及協助新移民等。她在還柙期間，亦有助其他在囚人士翻譯。

警方作出警告仍拒絕離開

徐官判刑時指，當日現場有不少示威者，在商場內亦有破壞行為，有人高叫侮辱性口號，他們並有包圍警員，被告在警方作出警告後仍拒絕離開，並與警員正面交鋒，有可能引人效法，造成暴力衝突。

相信被告一時衝動無預謀

徐官又指被告當日的行為不智，因當時現場情況仍未受控，她的行為或令局面惡化，但認為被告並無預謀，也沒證據顯示她曾參與破壞，只是一時衝動，而她當日的衣著，也與示威者有明顯差異。考慮到被告有長期擔任義工，最後判她入獄4個月。

案件編號：WKCC 114/2022