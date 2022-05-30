831半周年落單警被圍毆　文員認有份施襲　官稱不可姑息囚8個月

港鐵太子站831事件半周年，市民與警方在旺角及太子一帶爆發警民衝突，期間一名「落單」警員被圍毆。有份施襲的男文員今日（30日）承認襲警罪，辯方求情指，他當時受社會氣氛影響，一時意氣犯案。裁判官指，警員躺在地上，被告卻仍然以傘施行襲擊，案情嚴重，又指其行為有機會產生漣漪效應，法庭不可姑息任何襲警人士，判他入獄8個月。



被告許俊偉（25歲，文員）被控於2020年2月29日在旺角西洋菜南街近豉油街附近，與其他人襲擊在正當執行職務的偵緝警員34731。

同案另外兩被告為：張家培（24歲，升降機技工）及方智勇（39歲，物理治療助理），二人的案件押後至7月25日進行預審。

辯方求情指，被告背景良好，案發時受社會氣氛影響犯案，當日因聽到有人大叫「有警察落單」，才會因一時意氣犯案，除此之外被告沒有其他非法行為。

裁判官判刑指，案發時正值香港動盪之際，雖然當日有多人涉案，被告卻是最先出手襲擊警員的人之一，且當時警員已躺在地上，被告仍以傘施行襲擊，案情嚴重。裁判官終以12個月作為量刑起點，雖然被告背景良好，但考慮到被告當日的行為有機會產生漣漪效應，法庭不可姑息任何襲警人士，故除了其認罪外沒有其他減刑因素，終判其囚8個月。

案件編號：WKCC662/2022