漁護署有機西瓜節推介三款西瓜　農戶教路「揀瓜三式」包清甜多汁

漁農自然護理署每年7月均舉行香港有機西瓜節，今年繼續推廣三款本地種植的有機西瓜，包括「無籽3F-2728」、「黛安娜」及「超甜黑美人168」，迎合喜愛不同口味的市民。漁護署表示，今年4月及5月受天雨影響，種植的西瓜會較細且甜度較少，預料收成較去年減少10%至20%，幸好近日有陽光，「呢兩三日生得好大好快」，但仍提醒市民欲購從速。



有農戶「教路」市民揀西瓜「三招」，先拍瓜身確認水份，再看瓜臍是否有彈性，甜度則可用漁護署引入的非破壞式糖度計量度。農戶更稱曾量度一個「黛安娜」西瓜，甜度高達15，「仲甜過一杯可樂。」



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漁護署農業主任（園藝）王敏維介紹今年推介的三款西瓜，三款均大小較細，適合香港中小型家庭，其中「無籽3F-2728」為去年署方從台灣引入，外皮淺綠色，紅肉，其甜度約為10。王表示，無籽西瓜並非機因改造，而是經過一些程序，令公花不孕，種植時要用有籽西瓜的雄花，與無籽西瓜的雌花放一起受粉，生長成無籽西瓜。她稱無籽西瓜雖大受市民歡迎，但種植較難，過去一年經署方推介，亦有多幾戶農戶試種。

「超甜黑美人168」最甜 「無籽3F-2728」無籽

至於另外「黛安娜」及「超甜黑美人168」則為署方一直推介且大受歡迎，王表示，該兩款瓜種植容易且收成穩定，亦不易「爆瓜」，大受農戶歡迎。「黛安娜」外皮黃色有斑紋，內為紅肉，甜度約為11，較高產，收成亦穩定；「超甜黑美人168」果皮較深色，紅肉有籽，其甜度可高達12至13。她稱市民若愛甜可選黑美人；喜歡清甜可揀黛安娜；喜歡無籽則可選無籽西瓜。

王續稱，西瓜生長與陽光息息相關，去年4至5月較多陽光，一般收成較好，今年則有雨，體積可能較小，幸好近日又陽光普照，「生得好快好大」，但仍料收成較去年少一兩成，建議市民欲購從速。

有西瓜甜度達15 甜過可樂

不過，青協有機農莊農莊經理彭玉婷則表示，今年收成反而較去年好，因去年蟲患嚴重，今年4至5月雖然有雨，曾擔心趕不及西瓜節，幸好近日放晴，來得及收成。她稱農莊將推出約300個有機西瓜，料售價55元一磅，品種包括署方推介的黑美人及黛安娜，她稱前者多人認識，後者雖然較新，但甜度高，「check過有一個甜度高過可樂，可樂甜度13左右，個西瓜有15。」她又指收成有約7成會在西瓜節上發售，現時未落力宣傳已反應熱烈，「收到20、30張單。」

彭玉婷則表示，今年收成反而較去年好，因去年蟲患嚴重。（廖雁雄攝）

拍打西瓜有「扑扑」聲代表水份充足

至於市民應要如何揀好西瓜？彭與農莊農夫曾先生教大家「揀瓜三招」，首先應拍拍瓜身，若聽到清脆回彈的「扑扑」聲，即代表水份充足；其次要看瓜臍位置是否有彈性。至於甜度則無法用肉眼看穿，要靠漁護署的甜度計。

王敏維補充，署方推廣農產品分級制，西瓜則按糖度分，早前引入非破壞式糖度計，利用光學儀器，量度前後中多個點，即可得出百利糖份， 除可量度西瓜外，更可量度密瓜及士多啤梨，得出甜度後，職員會在瓜身貼上標籤作識別。

可用「本地魚菜直送」app訂購本地有機西瓜

漁護署邀請全港的恆常有機農墟參與盛事，今年將在7月1日至3日在大埔農墟舉行，屆時農戶會在農墟展銷農作物，並有攤位遊戲，選賺西瓜的市民可獲禮品一份。市民亦可透過「本地魚菜直送」手機應用程式，直接向蔬菜統營處訂購；或透過香港有機資源中心網頁聯絡種植有機西瓜的認證有機農友購買。