漁護署相隔8年再引入無核西瓜　今年天氣炎熱助提早收成

撰文： 雲嘉晉 林穎嫺 最後更新日期： 2021-07-07 15:38

漁農自然護理署將舉行一年一度的本地有機西瓜節，當局今（7日）介紹4種年度特色品種，其中一款是相隔近8年再次引入、深受歡迎但種植難度極高的「無籽西瓜」，是來自台灣的「無籽3F-2728」，有農場慨嘆該品種發苗率僅不足10%，需時掌握種植技術。 另外3款西瓜分別為台灣的「黛安娜」、日本的「哈蜜」和澳洲的「超甜黑美人168」，漁農署農業主任（園藝）王敏維指，今年天氣炎熱，西瓜「大咗又靚咗」，亦較往年提早收成，呼籲喜歡西瓜的市民欲購從速。

漁護署介紹4款本地有機西瓜。左下為「無籽3F-2728」；左上為「哈蜜」；右下為「超甜黑美人168」；右上為「黛安娜」。(梁鵬威攝）

王敏維介紹了4款特色有機西瓜品種，當中最特別是台灣的「無籽3F-2728」，是漁護署相隔近8年再次引入的無核西瓜，其果皮鮮綠色，紅色果肉，甜度約為10度。王解釋，無核西瓜的「公花」不孕，極難種植，漁護署認為本地農民種植西瓜的方法已成熟，加上無籽西瓜深受市民歡迎，決定再次引入，署方的實驗農場發苗率達70%。

發苗率不足一成

惟在元朗錦田振生園有機農場的場主佘太卻慨嘆，「無籽3F-2728」極難栽種，發苖率不足10%，需要時間掌握栽種技術。

另外3款西瓜為台灣的「黛安娜」，果皮深黃帶條紋，呈橢圓形，紅肉甜度約11度；已推廣2年、來自日本的「哈蜜」，亦呈橢圓形，果肉為橙黃肉，甜度約10度；以及澳洲的「超甜黑美人168」，其甜度可高達12度，西瓜外型為小球形，果皮深綠色帶黑色條斑，鮮紅多汁。

漁護署在去年引入了測糖計，單位為白利糖度。測糖計無需切開西瓜，利用光子原理測西瓜4個位置，頭尾中間各二，得出平均糖度後，便會貼上標籤。

一般香港西瓜供應期只有夏天，甜度大約是8至12度，今年天氣炎熱、少雨，王敏維形容西瓜「大咗、靚咗」，收成亦較以往提早，有農友6月已將西瓜推出市場發售。至於西瓜售價平均為40至60元，5至7磅西瓜則為200元至300元，因為種植無核西瓜成本高，而令售價略較往年高。

本地有機西瓜市場佔有率少於2%，人手短缺、工作環境艱辛，令農場難以招攬人才加入。不過種植西瓜近8年的振生園場主佘太表示，現時的種植技術較以往成熟，亦令收成更為理想。其丈夫佘先生更驕傲地笑言，自己從吃超市的西瓜，認為外界的產品不能與自家農場的西瓜相提並論，「個甜味唔同」，其有機西瓜「齒留香」、相隔半小時口腔仍有陣陣西瓜香。

西瓜也有出生紙。(梁鵬威攝）

一如往年，漁護署將會在今年邀請全港的恆常有機農墟參與盛事。農戶會在農墟展銷該等農作物，市民可到有機農墟選購本地有機西瓜，支持本地農業。市民亦可透過「本地魚菜直送」手機應用程式 詳情，直接向蔬菜統營處訂購；或透過香港有機資源中心網頁聯絡種植有機西瓜的認證有機農友購買。