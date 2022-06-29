確診比7日前增40%　醫管局成立應變中心　48小時可調逾2000病床

本港今日（29日）新增2,004宗確診，衞生防護中心指，目前個案正緩慢上升，過去7日，平均每日確診個案，對比7日前的個案數字增加40%，加上臨近假期，當局相信確診數字或會再增。他又指，由於大部份市民在3個月前受感染，染疫後沒有再打針，惟身體免疫力將隨時間下跌，有機會再次染疫。



另外，醫管局指，已成立高層次應變中心，並集合7個聯網管理層，迅速應對緊急情況，有需要可於48小時內調動逾2,000張病床。除公立醫院病床外，北大嶼山醫院感染控制中心及亞博分別有800及900張病床接收病人。若入院人數增加，亦將考慮暫停非緊急服務。



衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，自6月初起確診數字逐步上升，至本周確診已達1,500至2,000宗，但強調疫情不是爆炸性；於過去7日，平均每日確診個案有1,826宗，對比7日前的1,264個案增加了40%，而再加上臨近假期，相信確診數字或會再增，「但升到點就好難預計。」他又指，由於大部份市民在3個月前受感染，染疫後沒有再打針，惟身體免疫力將隨時間下跌，有機會再次染疫。

（馬煒傑攝）

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約600名病人於公立醫院留醫 只有少部份是嚴重或危殆

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，現時有約600名病人於公立醫院留醫，大多病情輕微，只佔少部份是嚴重或危殆個案。他強調，確診數目雖持續上升，但現時每日新增入院病人僅數十個，相信床位足夠應付現時入院人數，並希望能做到床等人。如有需要，會考慮調整及暫停非緊急服務。

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若有需要 2星期可調動11,500張病床

當局亦成立高層次緊急應變指揮中心，提升緊急應變能力，集合7個聯網管理層，迅速應對緊急情況，有需要可於48小時內可調動一成急症及康復病床接收病人，即可提供逾2,000張病床；一星期內可調動25%病床，即5,000多張病床；2星期更可調動總病床一半的數目，即約11,500張病床。

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除公立醫院病床外，北大嶼山醫院感染控制中心及亞博分別有800及900張病床預備接收病人。他指當局會先使用北大嶼山醫院香港感染控制中心病床，如病床使用率超一半，會考慮重啟亞博接收病人。

他表示，他指，當局有1,200張一線隔離病床，現有224名病人於一線隔離病房留醫；二線隔離病床600張，19名病人留醫；北大嶼山醫院香港感染控制中心有800病床，約200人正留醫。據港大推算，今波疫情高峰是在7月至7月中，預料需2,000張病床，現一線、二線病床加上北大嶼山醫院香港感染控制中心，大致能應付。