疫情｜廣東省要求即日起對密接者、入境人員實施「7+3」管理措施

今日（29日），廣東省新冠肺炎防控指揮辦疫情防控組發布通知，要求即日起對密切接觸者、入境人員實施「7天集中隔離醫學觀察+3天居家健康監測」管理措施。



通知要求，即日起對密切接觸者、入境人員實施「7天集中隔離醫學觀察+3天居家健康監測」管理措施，在集中隔離醫學觀察的第1、2、3、5、7天和居家健康監測第3天，各接受一次口咽拭子核酸檢測。

通知指出，在集中隔離第7天，應同時採集人員、物品、環境（包括口咽拭子、手機表面、枕頭表面、洗手間門把手等）標本；人員採取「單採單檢」，在12小時內反饋檢測結果，不再實施「雙採雙檢」。

若人員、物品、環境的核酸檢測結果均為陰性，可解除集中隔離；若物品或環境核酸檢測陽性，排除隔離人員感染可能後，亦可解除集中隔離。

通知又指，對集中隔離管理及健康監測已滿10天，且核酸檢測結果為陰性的人員，即時解除集中隔離；對集中隔離管理滿7天但不足10天，且核酸檢測結果為陰性的人員，可解除集中隔離，返回社區後繼續完成1至3天居家健康監測。

通知要求，各地收到通知後，要立即按要求調整相關防控措施，規範開展密切接觸者、入境人員等風險人員隔離管理，堅決防止層層加碼現象。各地要嚴格按照國務院聯防聯控機制「九不准」要求，加強監督檢查，發現不符合現行政策措施的要及時糾正、立行立改。