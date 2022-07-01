暹芭風球｜天文台發出八號風球 多個外賣平台暫停服務
撰文：何瑞芬
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強烈熱帶風暴暹芭七一襲港，天文台料晚上7時10分發出八號東南烈風或暴風信號。極端天氣下，外賣平台料將暫停，市民留在家記緊備足糧食。Foodpanda宣布，因八號風球現正生效，將暫停外賣送遞服務，直至降至三號強風信號。
另一外賣平台Deliveroo亦在Facebook宣布，八號颱風信號下暫停送餐服務。
▼疫情下叫外賣已成常態▼
Foodpanda指當警告生效時 送遞服務將會暫停
Foodpanda在其用戶手機應用程式中發出提醒，指八號風球現正生效，為保護送遞員安全，將暫停外賣送遞服務，直至降至三號強風信號。
營運部下午5時許向送遞員發出信息，指天文台已宣布稍後時間將懸掛八號颱風警告信號，當警告生效時，送遞服務將會暫停，送遞員亦不需要送遞，並提醒若正在送遞，須以其安全為前題，決定是否繼續送遞。
信息又指出，屆時送遞員將不再收到任何新訂單，送遞員服務部亦會結束有關更份，公司會密切留意情況，因應最新營運安排再作公布。
Deliveroo會在Facebook發布信息暫停外賣服務
至於另一外賣平台Deliveroo，亦在其Facebook宣布，因天文台發出八號或以上颱風信號，將停止送餐服務，並提醒用戶繼續留意其Facebook專業發出的服務消息。
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